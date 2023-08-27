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Лукашенко поздравил Мнангагву с переизбранием на пост президента Зимбабве

27 августа 2023 14:22
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эммерсона Мнангагву с переизбранием на пост президента Зимбабве. Как отметил глава нашего государства, результаты выборов свидетельствуют о существенной поддержке обществом стратегии «Видение-2023» и тех преимуществ ее реализации, которые были получены, несмотря на сложные внешнеполитические условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Мнангагву с переизбранием на пост президента Зимбабве-1

Александра Лукашенко, президент Республики Беларусь: 
Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала победу в Зимбабве народной справедливости. Под вашим руководством государство, безусловно, продолжит постепенно увеличивать экономический, промышленный, научный и культурный потенциал, укреплять позиции на международной арене. Приятно, что белорусско-зимбабвийское взаимодействие имеет прочный фундамент. Это было целиком подтверждено во время нашей встречи в январе в Хараре и многочисленных визитов правительственных делегаций, которые состоялись потом. Беларусь приложит все усилия, чтобы вывести традиционно дружественные и доверительные отношения между Минском и Хараре на уровень стратегического партнерства. 

# Беларусь-Зимбабве # Фотофакт

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