Лукашенко поздравил Мнангагву с переизбранием на пост президента Зимбабве

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эммерсона Мнангагву с переизбранием на пост президента Зимбабве. Как отметил глава нашего государства, результаты выборов свидетельствуют о существенной поддержке обществом стратегии «Видение-2023» и тех преимуществ ее реализации, которые были получены, несмотря на сложные внешнеполитические условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала победу в Зимбабве народной справедливости. Под вашим руководством государство, безусловно, продолжит постепенно увеличивать экономический, промышленный, научный и культурный потенциал, укреплять позиции на международной арене. Приятно, что белорусско-зимбабвийское взаимодействие имеет прочный фундамент. Это было целиком подтверждено во время нашей встречи в январе в Хараре и многочисленных визитов правительственных делегаций, которые состоялись потом. Беларусь приложит все усилия, чтобы вывести традиционно дружественные и доверительные отношения между Минском и Хараре на уровень стратегического партнерства.