«Все смотрят на БРИКС». Какие перспективы у этого объединения? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Белорусская делегация на этой неделе впервые приняла участие в саммите БРИКС в ЮАР. Какие цели ставит перед собой эта организация и какую роль она может сыграть в формировании многополярного мироустройства? Эти и другие вопросы рассмотрели эксперты во время программы «САСС уполномочен заявить». Смотрите завтра, 27 августа, в 21:00.

Надежда Сасс, СТВ:

Саммит БРИКС стал самой мощной заявкой на формирование нового баланса сил, идущего на смену американской гегемонии.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

БРИКС приглашает все страны к сотрудничеству и созданию той организации, которая поможет доказать, что страны могут сотрудничать, над ними не будет того, кто будет давить, душить и изымать то, что им надо, и не отдавать ничего взамен.

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия):

Это объединение отныне будет включать в себя 11 стран. Заявки подавали 23, но понятное дело, что невозможно принять всех, тем более быстро.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием.

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:

Все смотрят на БРИКС, потому что в то время, когда все решали проблемы друг за счет друга, то в БРИКС все друг с другом договаривались.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня момент такой, что надо не идти, а бежать, бежать и побыстрее. Надо желающих, скажу прямо, подбирать под себя. Тот, кто сейчас быстрее бежит, будет в авангарде в течение пары десятков лет.