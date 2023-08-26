«Все смотрят на БРИКС». Какие перспективы у этого объединения? Анонс «САСС уполномочен заявить»
Белорусская делегация на этой неделе впервые приняла участие в саммите БРИКС в ЮАР. Какие цели ставит перед собой эта организация и какую роль она может сыграть в формировании многополярного мироустройства? Эти и другие вопросы рассмотрели эксперты во время программы «САСС уполномочен заявить».
Смотрите завтра, 27 августа, в 21:00.
Надежда Сасс, СТВ:
Саммит БРИКС стал самой мощной заявкой на формирование нового баланса сил, идущего на смену американской гегемонии.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
БРИКС приглашает все страны к сотрудничеству и созданию той организации, которая поможет доказать, что страны могут сотрудничать, над ними не будет того, кто будет давить, душить и изымать то, что им надо, и не отдавать ничего взамен.
Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия):
Это объединение отныне будет включать в себя 11 стран. Заявки подавали 23, но понятное дело, что невозможно принять всех, тем более быстро.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием.
Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:
Все смотрят на БРИКС, потому что в то время, когда все решали проблемы друг за счет друга, то в БРИКС все друг с другом договаривались.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня момент такой, что надо не идти, а бежать, бежать и побыстрее. Надо желающих, скажу прямо, подбирать под себя. Тот, кто сейчас быстрее бежит, будет в авангарде в течение пары десятков лет.
Наталья Еремина:
Мы не сможем реформировать ООН, но мы сможем создать нечто новое. И нечто новое будет создано именно в рамках БРИКС.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». В воскресенье в 21:00.