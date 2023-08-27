«Вопросы безопасности, глобального управления». Какие будут приоритеты председательства России в БРИКС?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия):

Владимир Путин коротко оговорил главные российские приоритеты. Это вопросы безопасности, глобального управления, усиление перехода на национальные валюты в расчетах между странами объединения, теперь их будет 11. Это содействие в формировании нового справедливого многополярного, постгегемонистического мироустройства. Это самое важное.

Я полностью согласен с тем, что БРИКС – это ни в коем случае не военно-политический блок. И БРИКС фундаментально отличается, например, от «Большой семерки», которая, по сути дела, превратилась в инструмент конфронтации против Китая и России одновременно. В «семерке» есть безусловный гегемон, и все под этого гегемона выстроились. БРИКС – это фундаментально иная природа, это фундаментально иное объединение. Это объединение, коалиция суверенных великих держав, которые отличаются друг от друга очень многим, которые не во всем друг с другом согласны, но тем не менее они разделяют эти принципы справедливого многополярного мира, необходимости преодоления остатков американской гегемонии и сотрудничают в этом направлении. Поэтому, несмотря на различия внутри БРИКС и несмотря на присоединение к БРИКС еще большего числа стран, некоторые из которых рассматривают друг друга как регионального соперника, например, Саудовская Аравия и Иран, очевидный пример, БРИКС, безусловно, будет становиться сильнее. И Россия испытывает определенную гордость от того, что первый полноценный год расширенного БРИКС будет проходить при российском председательстве.

Надежда Сасс:

Хотела бы обратить внимание на фрагмент выступления Владимира Путина в рамках саммита БРИКС.