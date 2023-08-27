«Вопросы безопасности, глобального управления». Какие будут приоритеты председательства России в БРИКС?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Какими будут приоритеты председательства России в БРИКС в следующем году?
Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия):
Владимир Путин коротко оговорил главные российские приоритеты. Это вопросы безопасности, глобального управления, усиление перехода на национальные валюты в расчетах между странами объединения, теперь их будет 11. Это содействие в формировании нового справедливого многополярного, постгегемонистического мироустройства. Это самое важное.
Я полностью согласен с тем, что БРИКС – это ни в коем случае не военно-политический блок. И БРИКС фундаментально отличается, например, от «Большой семерки», которая, по сути дела, превратилась в инструмент конфронтации против Китая и России одновременно. В «семерке» есть безусловный гегемон, и все под этого гегемона выстроились. БРИКС – это фундаментально иная природа, это фундаментально иное объединение. Это объединение, коалиция суверенных великих держав, которые отличаются друг от друга очень многим, которые не во всем друг с другом согласны, но тем не менее они разделяют эти принципы справедливого многополярного мира, необходимости преодоления остатков американской гегемонии и сотрудничают в этом направлении. Поэтому, несмотря на различия внутри БРИКС и несмотря на присоединение к БРИКС еще большего числа стран, некоторые из которых рассматривают друг друга как регионального соперника, например, Саудовская Аравия и Иран, очевидный пример, БРИКС, безусловно, будет становиться сильнее. И Россия испытывает определенную гордость от того, что первый полноценный год расширенного БРИКС будет проходить при российском председательстве.
Надежда Сасс:
Хотела бы обратить внимание на фрагмент выступления Владимира Путина в рамках саммита БРИКС.
Владимир Путин, президент России:
Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики, политики продолжающегося колониализма, неоколониализма. Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису в Украине. Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами.
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