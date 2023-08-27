Прямой эфир

«Вопросы безопасности, глобального управления». Какие будут приоритеты председательства России в БРИКС?

27 августа 2023 18:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Какими будут приоритеты председательства России в БРИКС в следующем году?

«Вопросы безопасности, глобального управления». Какие будут приоритеты председательства России в БРИКС?-1

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия):
Владимир Путин коротко оговорил главные российские приоритеты. Это вопросы безопасности, глобального управления, усиление перехода на национальные валюты в расчетах между странами объединения, теперь их будет 11. Это содействие в формировании нового справедливого многополярного, постгегемонистического мироустройства. Это самое важное.

Я полностью согласен с тем, что БРИКС – это ни в коем случае не военно-политический блок. И БРИКС фундаментально отличается, например, от «Большой семерки», которая, по сути дела, превратилась в инструмент конфронтации против Китая и России одновременно. В «семерке» есть безусловный гегемон, и все под этого гегемона выстроились. БРИКС – это фундаментально иная природа, это фундаментально иное объединение. Это объединение, коалиция суверенных великих держав, которые отличаются друг от друга очень многим, которые не во всем друг с другом согласны, но тем не менее они разделяют эти принципы справедливого многополярного мира, необходимости преодоления остатков американской гегемонии и сотрудничают в этом направлении. Поэтому, несмотря на различия внутри БРИКС и несмотря на присоединение к БРИКС еще большего числа стран, некоторые из которых рассматривают друг друга как регионального соперника, например, Саудовская Аравия и Иран, очевидный пример, БРИКС, безусловно, будет становиться сильнее. И Россия испытывает определенную гордость от того, что первый полноценный год расширенного БРИКС будет проходить при российском председательстве.

Надежда Сасс:
Хотела бы обратить внимание на фрагмент выступления Владимира Путина в рамках саммита БРИКС.

«Вопросы безопасности, глобального управления». Какие будут приоритеты председательства России в БРИКС?-4

Владимир Путин, президент России:
Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики, политики продолжающегося колониализма, неоколониализма. Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису в Украине. Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами.

Читайте также:

Дмитрий Суслов: до президентских выборов в США урегулирование конфликта в Украине вряд ли произойдёт

Какие решения были приняты на саммите БРИКС? Рассказал Дмитрий Суслов

Наталья Еремина: мы говорим, что однополярный мир рухнул, но его никогда и не было

# Международная политика # Надежда Сасс # Дмитрий Суслов # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие решения были приняты на саммите БРИКС? Рассказал Дмитрий Суслов
27 августа 2023 18:11

Какие решения были приняты на саммите БРИКС? Рассказал Дмитрий Суслов

Наталья Еремина: мы говорим, что однополярный мир рухнул, но его никогда и не было
27 августа 2023 18:11

Наталья Еремина: мы говорим, что однополярный мир рухнул, но его никогда и не было

Польша и Прибалтика 28 августа обсудят полное закрытие границ с Беларусью
27 августа 2023 16:32

Польша и Прибалтика 28 августа обсудят полное закрытие границ с Беларусью