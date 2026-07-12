«Очевидно, что Brexit был стратегической ошибкой, который усугубил общий кризис британской экономики, британской политики, британского общества. Он не решил проблемы, а усугубил эти проблемы».
«Британия последовательно работает на то, чтобы Украина оставалась таким антироссийским тараном и фактором опасности даже после завершения спецоперации».
Смотрите в это воскресенье, 12 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».
«Градус напряжения невероятно высок, хлесткие обвинения звучат в адрес друг друга».
«Мы наблюдаем и тектонический сдвиг в части приоритизации политики США и их отношений с Россией, и трансатлантических отношений».
Россия вряд ли согласится на то, чтобы сначала был объявлен режим перемирия, прекращения огня, а все переговоры потом. Потому что Россия прекрасно понимает: в этом случае потом не произойдет.
06 октября 2026 05:55
06 октября 2026 05:41
05 октября 2026 20:24
05 октября 2026 20:20
05 октября 2026 20:07
05 октября 2026 19:57
05 октября 2026 19:52
05 октября 2026 18:42