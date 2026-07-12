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Новости по тегу #Дмитрий Суслов

«Британия после Brexit так и не нашла себя» – Дмитрий Суслов
12 июля 2026 19:29

«Британия после Brexit так и не нашла себя» – Дмитрий Суслов

«Он напитался британским снобизмом» – Суслов о планах Залужного на кресло президента Украины
12 июля 2026 19:13

«Он напитался британским снобизмом» – Суслов о планах Залужного на кресло президента Украины

Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»
11 июля 2026 15:45

Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»

Дойдёт ли дело до американских санкций против команды Зеленского? Мнения экспертов
25 февраля 2025 08:13

Дойдёт ли дело до американских санкций против команды Зеленского? Мнения экспертов

Администрация Трампа рассматривает ЕС как ухудшенный вариант коллективного Байдена – представитель ВШЭ
25 февраля 2025 07:20

Администрация Трампа рассматривает ЕС как ухудшенный вариант коллективного Байдена – представитель ВШЭ

Суслов: администрация Трампа приняла политическое решение об отстранении Зеленского
23 февраля 2025 19:17

Суслов: администрация Трампа приняла политическое решение об отстранении Зеленского

Дмитрий Суслов: России более безопасно иметь дело с Байденом. И вот почему
26 марта 2024 10:11

Дмитрий Суслов: России более безопасно иметь дело с Байденом. И вот почему

Сможет ли Трамп победить на президентских выборах? Мнения экспертов
24 марта 2024 19:21

Сможет ли Трамп победить на президентских выборах? Мнения экспертов

Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат США и мир? Анонс «САСС уполномочен заявить»
23 марта 2024 16:25

Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат США и мир? Анонс «САСС уполномочен заявить»

США пытаются сформировать союз с Японией и Южной Кореей. Зачем это нужно мировому гегемону?
27 августа 2023 18:54

США пытаются сформировать союз с Японией и Южной Кореей. Зачем это нужно мировому гегемону?

Дмитрий Суслов: до президентских выборов в США урегулирование конфликта в Украине вряд ли произойдёт
27 августа 2023 18:27

Дмитрий Суслов: до президентских выборов в США урегулирование конфликта в Украине вряд ли произойдёт

«Вопросы безопасности, глобального управления». Какие будут приоритеты председательства России в БРИКС?
27 августа 2023 18:20

«Вопросы безопасности, глобального управления». Какие будут приоритеты председательства России в БРИКС?