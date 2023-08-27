Польша и Прибалтика 28 августа обсудят полное закрытие границ с Беларусью

Начинаем с мониторинга ситуации на границе, где на неделе били антирекорды по длине очередей. Так, в пятницу, 25 августа, въезда в Литву ожидали более 600 автомобилей, в Польшу – более 250, в Латвию – около 150 машин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом в глобальной пробке на границе застряли более тысячи легковых машин. Сегодня кардинально ничего не изменилось. По последним данным, чуть больше 900 авто хотят въехать в ЕС. Очереди образовались даже на латвийском направлении, где обычно проезд был свободным. Но не в наших силах повлиять на положение дел.

Приграничный коллапс – дело рук наших соседей. Все началось с того, что 18 августа Вильнюс заявил о закрытии двух из шести пунктов пропуска. После этого очередь легкового транспорта на въезд в Литву выросла почти в три раза, грузового – в полтора. Но, несмотря на многокилометровые очереди, литовская сторона продолжает бездействовать и никак не реагирует на проблему. Что, в принципе, вписывается в их глобальные планы.

Уже завтра, 28 августа, страны Балтии вместе с Польшей обсудят полное закрытие границы с Беларусью. Речь идет не только о перекрытии автомобильных маршрутов, но и о приостановке железнодорожного сообщения. Хотя в это верится с трудом. Эксперты говорят, что таким образом власти Польши и Прибалтики хотя насолить России и Беларуси, а заодно прекратить шоп-туры собственных граждан в нашу страну. Ведь, оказывается, в белорусских магазинах цены демократичнее. Ну, и если блокада все-таки состоится, то Польше и Прибалтике, хотя им уже терять-то и нечего, придется несладко. Тот случай, когда санкции ничему не учат. А новый виток напряженности может стать последним в карьере отдельных польских политиков, которые активно разыгрывают белорусский фактор в предвыборной гонке, но могут и проиграться.