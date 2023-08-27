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Польша и Прибалтика 28 августа обсудят полное закрытие границ с Беларусью

27 августа 2023 16:32
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Начинаем с мониторинга ситуации на границе, где на неделе били антирекорды по длине очередей. Так, в пятницу, 25 августа, въезда в Литву ожидали более 600 автомобилей, в Польшу – более 250, в Латвию – около 150 машин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом в глобальной пробке на границе застряли более тысячи легковых машин. Сегодня кардинально ничего не изменилось. По последним данным, чуть больше 900 авто хотят въехать в ЕС. Очереди образовались даже на латвийском направлении, где обычно проезд был свободным. Но не в наших силах повлиять на положение дел.

Польша и Прибалтика 28 августа обсудят полное закрытие границ с Беларусью-1

Приграничный коллапс – дело рук наших соседей. Все началось с того, что 18 августа Вильнюс заявил о закрытии двух из шести пунктов пропуска. После этого очередь легкового транспорта на въезд в Литву выросла почти в три раза, грузового – в полтора. Но, несмотря на многокилометровые очереди, литовская сторона продолжает бездействовать и никак не реагирует на проблему. Что, в принципе, вписывается в их глобальные планы.

Польша и Прибалтика 28 августа обсудят полное закрытие границ с Беларусью-4

Уже завтра, 28 августа, страны Балтии вместе с Польшей обсудят полное закрытие границы с Беларусью. Речь идет не только о перекрытии автомобильных маршрутов, но и о приостановке железнодорожного сообщения. Хотя в это верится с трудом. Эксперты говорят, что таким образом власти Польши и Прибалтики хотя насолить России и Беларуси, а заодно прекратить шоп-туры собственных граждан в нашу страну. Ведь, оказывается, в белорусских магазинах цены демократичнее. Ну, и если блокада все-таки состоится, то Польше и Прибалтике, хотя им уже терять-то и нечего, придется несладко. Тот случай, когда санкции ничему не учат. А новый виток напряженности может стать последним в карьере отдельных польских политиков, которые активно разыгрывают белорусский фактор в предвыборной гонке, но могут и проиграться.

Польша и Прибалтика 28 августа обсудят полное закрытие границ с Беларусью-7

А вот кому на самом деле выгодны страсти на границах, так это США, которые не упустят возможность обобрать Европу до нитки. Но это уже не наша история. Ко всему, что происходит на границах, мы относимся спокойно и взвешенно. Об этом на неделе говорил и Президент, отвечая на вопросы журналистов.

Это вылезет боком – Лукашенко о желании Польши, Литвы и Латвии полностью закрыть границы с Беларусью. Подробнее.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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