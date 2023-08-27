Какие решения были приняты на саммите БРИКС? Рассказал Дмитрий Суслов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Сегодня достаточно активная пошла дискуссия о расширении БРИКС. Как вы считаете, в ЮАР данное решение поддерживают?

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия):

Конечно. ЮАР и являлась хозяйкой саммита, где принялось это историческое решение о расширении БРИКС более чем вдвое. Это объединение отныне будет включать в себя 11 стран. Заявки подавали 23, но понятное дело, что невозможно принять всех, тем более быстро. Приняли те страны, которых недоставало. До сих пор в БРИКС была только одна африканская страна (это ЮАР), и одна латиноамериканская страна (Бразилия), а теперь будет по две страны от Африки и Латинской Америки. Кроме того, в БРИКС не было ни одной мусульманской страны и страны Ближнего Востока, а теперь будет сразу три: и Саудовская Аравия, и Иран, и Объединенные Арабские Эмираты. Что касается ЮАР непосредственно, то ЮАР, конечно, выступала за усиление роли Африки, и в БРИКС в частности, и в мире в целом. И ЮАР лоббировала предоставление членства в БРИКС еще одной африканской стране. Выбрана Эфиопия, выбрана страна, на территории которой располагается штаб-квартира Африканского союза, страна, которая представляет другой африканский регион по сравнению с Южноафриканской республикой, поэтому мне кажется, что в целом в целом ЮАР поддерживала этот процесс, ЮАР отстаивала интересы Африки в рамках БРИКС.