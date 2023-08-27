Дмитрий Суслов: до президентских выборов в США урегулирование конфликта в Украине вряд ли произойдёт

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия):

Российская сторона сделает для этого все возможное, но для танго необходимы двое. И в данной ситуации все зависит от противоположной стороны, под которой я подразумеваю прежде всего Соединенные Штаты Америки. И я не думаю, что до президентских выборов в Соединенных Штатах администрация Байдена пойдет на либо урегулирование, либо заморозку конфликта, поскольку на сегодня американский мейнстрим считает, что прекращение данного конфликта, даже не урегулирование, а прекращение этого конфликта путем заморозки нанесет по Соединенным Штатам больший ущерб, нежели чем та цена, которую они платят за продолжение конфликта.

Тем более, что основную цену платят украинцы и европейцы, а не американцы. И многие в Соединенных Штатах открытым текстом говорят, что данная цена для Соединенных Штатов не только приемлема, но и выгодна, потому что тратя исключительно доллары, задействуя свой печатный станок, они ослабляют и своих союзников, делая перспективу стратегической автономии Европы или независимой политики той же Японии гораздо меньшей, но и наносят долгосрочный ущерб России, изматывая ее и в военном отношении, и в экономическом отношении с помощью этой длительной войны. Перемены могут произойти в случае смены администрации в Соединенных Штатах, по крайней мере после президентских выборов. До президентских выборов, я думаю, Соединенные Штаты будут следовать американской поговорке, которая звучит так: пинать консервную банку перед собой.

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