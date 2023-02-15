Народ пакует чемоданы. Зачем Польша строит занавес на границе с Беларусью?
Железный занавес становится железным аргументом европейской периферии. Эпопея закрытия границ продолжается. Как видим, вслед за поляками этот вирус заразил и литовцев. Главные агитаторы за атрибуты новой холодной войны всем известны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Варшавы похмельный синдром Польши Пилсудского. Власти гримасничали, подстраивались под копирку эталонной американской демократии, в общем, расправлял крылья польский орел, но в итоге оказался пощипанным – сдулась демократия до примитивного концлагеря.
ГПК о приостановке работы польского пункта пропуска «Бобровники»: это негативно скажется на обстановке в приграничье. Подробнее здесь.
Петр Петровский, политолог:
К сожалению, наши западные «партнеры» пытаются разорвать транзитные потоки, прежде всего не только между Беларусью и Европейским союзом, а и Китаем и Европейским союзом. Поэтому ищут любые поводы для закрытия погранпереходов. Пример тому – «Бобровники» («Берестовица») – погранпереход, который оказался закрыт без каких-либо на то причин. Сейчас литовская сторона готовится к закрытию погранперехода железнодорожного. Все это направлено на ухудшение условий для транзита прежде всего грузов, а во-вторых, это стеснение граждан не только Беларуси и России, но и Европейского союза, которые хотят попасть на территорию Беларуси либо проследовать транзитом на территорию Российской Федерации.
Они нам – ограничения, а мы им – безвиз. Потому что официальный Минск не воюет с людьми. Потому что нам нечего скрывать. Да чего еще таить-то, к нам ехали на закупы: за качественными товарами за меньшие деньги. Берлинскую стену в сознании европейского обывателя ассоциировали с империей зла. Интересно, а какие ассоциации вызывает у поляков замки на пунктах пропуска. Негодование в переводе не нуждается.
Власти простой народ не слышат. Реакция поляков на закрытие пункта пропуска «Бобровники».
Санкции против экономики Беларуси, значит, против повышения пенсий, строительства школ и поликлиник, против детей Беларуси на коленях выпросили содержанты западных господ. Они же еще просили щедро сыпать на головы белорусов бомбы. Чего не сделаешь из-за злости на большинство, которое не поддержало. Ну, так еще главный сомелье беглого офиса плюнул в лицо и своим сторонникам. Одурманенным и оскорбленным. Из несладкой жизни на обочине Европы прозревшие эмигранты стали паковать чемоданы. Президент открыл дорогу домой. А тот, кто поволок их за собой продал или так – пропил заблудшие души.
Петр Петровский:
Это демонстрирует их несамостоятельность, они готовы выполнять различного рода заказы со стороны своих грантодателей, доноров, целью которых является полное закрытие между Европейским союзом и Союзным государством Беларуси и России, построение новой железной стены, как это было во времена холодной войны. Вот их цель, они боятся, что граждане Европейского союза, попадая в Беларусь, видят реальную ситуацию, они раздражены приездом в Беларусь министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и пытаются разорвать любые каналы коммуникации, в том числе дипломатические, гуманитарные между Россией и Беларусью с одной стороны и Европейским союзом – с другой.
Польским властям не привыкать создавать гетто. Даже в музее Березы-Картузкой слышен стон страданий. Служили там либо осадники, либо предатели белорусского народа. Все было понятно. Сейчас предатели белорусского народ называют себя политиками. Мельчают там, на Западе, политики. Выступают против интересов своего народа. Занавесом, даже самым железным, не отгородиться. Получается, дирижеры уличного мятежа – муры – импортировали на историческую родину. А Латушко только и умеет что подпевать. Но голос осипнет, а останется лишь похмельный синдром.
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