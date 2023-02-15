Народ пакует чемоданы. Зачем Польша строит занавес на границе с Беларусью?

Петр Петровский, политолог: К сожалению, наши западные «партнеры» пытаются разорвать транзитные потоки, прежде всего не только между Беларусью и Европейским союзом, а и Китаем и Европейским союзом. Поэтому ищут любые поводы для закрытия погранпереходов. Пример тому – «Бобровники» («Берестовица») – погранпереход, который оказался закрыт без каких-либо на то причин. Сейчас литовская сторона готовится к закрытию погранперехода железнодорожного. Все это направлено на ухудшение условий для транзита прежде всего грузов, а во-вторых, это стеснение граждан не только Беларуси и России, но и Европейского союза, которые хотят попасть на территорию Беларуси либо проследовать транзитом на территорию Российской Федерации.

Они нам – ограничения, а мы им – безвиз. Потому что официальный Минск не воюет с людьми. Потому что нам нечего скрывать. Да чего еще таить-то, к нам ехали на закупы: за качественными товарами за меньшие деньги. Берлинскую стену в сознании европейского обывателя ассоциировали с империей зла. Интересно, а какие ассоциации вызывает у поляков замки на пунктах пропуска. Негодование в переводе не нуждается.

Власти простой народ не слышат. Реакция поляков на закрытие пункта пропуска «Бобровники».

Санкции против экономики Беларуси, значит, против повышения пенсий, строительства школ и поликлиник, против детей Беларуси на коленях выпросили содержанты западных господ. Они же еще просили щедро сыпать на головы белорусов бомбы. Чего не сделаешь из-за злости на большинство, которое не поддержало. Ну, так еще главный сомелье беглого офиса плюнул в лицо и своим сторонникам. Одурманенным и оскорбленным. Из несладкой жизни на обочине Европы прозревшие эмигранты стали паковать чемоданы. Президент открыл дорогу домой. А тот, кто поволок их за собой продал или так – пропил заблудшие души.