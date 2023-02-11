Власти простой народ не слышат. Реакция поляков на закрытие пункта пропуска «Бобровники»

Новости Беларуси. Таможенные смены усилены в пунктах пропуска «Козловичи» и «Брест» на границе с ЕС. Белорусская сторона реагирует на неадекватное решение Варшавы, закрывшей единственный международный канал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что польские власти не заинтересованы, чтобы их граждане ездили к нам по безвизу. Сразу после его введения польское внешнеполитическое ведомство призывало всех отказаться от поездок в Беларусь. Но это не подействовало, и пришлось применить другие рычаги влияния – просто перекрыть шлагбаум. Реакция поляков на действия своих же властей понятна без перевода. «Это они с чем борются?» Из семи пунктов пропуска в Польшу работает лишь один – вот что говорят водители.

– Неправильно, что закрывают, у каждого есть семья. Каждый хочет проведать своих родных. У меня здесь жена, дочь.

– Старшая дочь в Варшаве работает, а здесь жена и дочка другая, в Гродно.

– Как считаете, с чем такое решение может быть связано?