Власти простой народ не слышат. Реакция поляков на закрытие пункта пропуска «Бобровники»
Новости Беларуси. Таможенные смены усилены в пунктах пропуска «Козловичи» и «Брест» на границе с ЕС. Белорусская сторона реагирует на неадекватное решение Варшавы, закрывшей единственный международный канал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очевидно, что польские власти не заинтересованы, чтобы их граждане ездили к нам по безвизу. Сразу после его введения польское внешнеполитическое ведомство призывало всех отказаться от поездок в Беларусь. Но это не подействовало, и пришлось применить другие рычаги влияния – просто перекрыть шлагбаум. Реакция поляков на действия своих же властей понятна без перевода.
«Это они с чем борются?» Из семи пунктов пропуска в Польшу работает лишь один – вот что говорят водители.
– Неправильно, что закрывают, у каждого есть семья. Каждый хочет проведать своих родных. У меня здесь жена, дочь.
– Старшая дочь в Варшаве работает, а здесь жена и дочка другая, в Гродно.
– Как считаете, с чем такое решение может быть связано?
Ответ смотрите в видео.
Ну и кому нужен перевод последних фраз? Продублируем: власти Польши простой народ не слышат. Начиная с 2020 года, Варшава закрывала каналы международного сообщения под различными предлогами. В результате из шести пунктов пропуска теперь остается только два.
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