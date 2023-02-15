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В Минске осудили резолюцию ПАСЕ по спецоперации в Украине. Документ полностью искажает суть конфликта

15 февраля 2023 07:12
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В Совете Республики осудили резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по спецоперации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ полностью искажает суть конфликта и вводит международное сообщество в заблуждение в отношении ролей вовлеченных в него сторон. Обвинения в адрес Беларуси, включенные в резолюцию, в Минске категорически отвергают. Наша страна всегда стремилась к миру и не раз выступала с конкретными инициативами.

В Минске осудили резолюцию ПАСЕ по спецоперации в Украине. Документ полностью искажает суть конфликта-1

Напомним, в 2022 году белорусская сторона организовала несколько раундов переговоров конфликтующих сторон. При этом резолюция ПАСЕ бесстыдно замалчивает факты нескончаемых поставок Западом тяжелого вооружения и летального оружия Киеву. В Совете Республики документ назвали ничтожным по своей сути. Белорусские парламентарии призвали международные структуры отказаться от деструктивных инициатив и сосредоточить усилия на деэскалации международной напряженности.

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# Международная политика # Фотофакт

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