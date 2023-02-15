В Минске осудили резолюцию ПАСЕ по спецоперации в Украине. Документ полностью искажает суть конфликта

В Совете Республики осудили резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по спецоперации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ полностью искажает суть конфликта и вводит международное сообщество в заблуждение в отношении ролей вовлеченных в него сторон. Обвинения в адрес Беларуси, включенные в резолюцию, в Минске категорически отвергают. Наша страна всегда стремилась к миру и не раз выступала с конкретными инициативами.