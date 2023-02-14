Лазуткин: Сирия – это то, что может быть дальше с Украиной, если там 3-4 года продлится спецоперация

Число людей, погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения, превысило 33 тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным ООН, только в Сирии почти 11 миллионов жителей пострадали от землетрясения и около 300 тысяч вынуждены покинуть свои дома. Однако природное бедствие ни на минуту не остановило гражданскую войну и борьбу за месторождения нефти. О том, как катастрофу используют в политических целях, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Землетрясение – это не просто беда, это всегда проверка, как работает государство. И в случае Сирии там не только гражданская война, но еще и западные санкции, когда правительство годами ничего не может купить за валюту. Вещи, генераторы, приборы можно привезти военными бортами, но пострадавшие регионы надо снабжать с колес, то есть массово закупать продовольствие, медикаменты, транспорт. Все это накладывается на разрушенный жилой фонд, заминированные территории, безвластие и группы боевиков. А что говорит Запад? Госдепартамент США сказал, это будет «иронично», если мы снимем санкции с Асада. Не будет снимать санкции и Евросоюз, пока нет передачи власти оппозиции, это заявили как условие помощи. Вот такие европейские ценности. Мы это уже видели на белорусской границе, когда они выкидывали обратно трупы сирийцев и иракцев. Но здесь речь о целой стране. Ведь они же любят рассуждать, что санкции – это только против режима и не затрагивает обычных людей.

Но при этом США сняли санкции на полгода для продажи сирийской нефти. Вроде бы акт гуманизма, но, во-первых, им надо обвалить стоимость российской нефти. И для этого поставить больший объем на рынок. Это будет ослаблять российский рубль. А во-вторых, США строят в Сирии свой НПЗ на захваченных территориях, и скоро им нужно будет продавать бензин и дизель легально. Сегодня идет контрабанда сырой нефти через Ирак, но это для них не очень удобно. А так можно будет создать американские подставные компании в Сирии и продавать через них, обходя собственные санкции. Еще интереснее, как блокада Сирии подается в западной прессе. Есть правильные сирийцы, а есть неправильные. Правильные – это так называемые «Белые каски». В тех районах, которые Асад не контролирует, это формирования вооруженной оппозиции, типа люди сами собрались в ополчение. Только организовали и финансируют их британцы и США, каждый по 1/3, а штаб-квартира «Белых касок» в Нидерландах. Такая вот самооборона. И их крутят сегодня по западному ТВ, в основном в провинции Идлиб и Алеппо.

Чтобы вы понимали, Идлиб – это такая сливная канава для исламистских группировок после разгрома ИГИЛ (вот он на карте черным цветом). Но показывают этих боевиков как скорую помощь и пожарников. Государство на территории Идлиба ликвидировано, но все равно нужны люди, которые поддерживают порядок. Это что-то типа полицаев, а руководят ими на местах британцы, такие колониальные войска, как это было и 100, и 200 лет назад. Но все должно выглядеть прилично, поэтому на Западе сирийские группировки называют общим словом «вооруженная оппозиция». Но там нет никакой разницы, камера уехала, снял белую каску, надел автомат на ремень – и вот ты уже борец за свободу Сирии, хотя финансирование идет то же самое.

А прославились «Белые каски», когда снимали якобы преступления Асада и России, постановку с химоружием, где людей поливали водой и потом их спасали. От химоружия в полевых условиях вы никого не спасете, но Запад верит. То, что тут люди в трусах, ребенок в каплях – это все постановка, не волнуйтесь, там никто не пострадал. Но одно дело бороться с постановкой, и совсем другое – с реальным бедствием.

И вот происходит землетрясение, и на этих полицаев западники сбросили функции государства. Вот завалы, спасайте. А там спорные территории, границ нет, есть только банды. Технику пригнать нельзя, максимум можно копать руками и резать болгаркой. Но перемирие тоже не объявляли, чтобы не дать правительству привезти воду, технику, забрать раненых. Почему мы все так подробно рассказываем? Сирия – это то, что может быть дальше с Украиной, если там 3-4 года продлится спецоперация. Когда разные части страны контролируют разные правительства, а между ними серые зоны, которые по договоренностям не трогают. При этом убитая инфраструктура и нет государства: врачей, пожарников, учителей. Есть банды и блокпосты, с которых они живут.

И чего добиваются западники? У них сегодня есть пример Венесуэлы, Мьянмы, Сирии, Донбасса, Беларуси и, кстати, Турции, там тоже был военный переворот. Эти режимы не удалось сбросить силовым путем, и теперь они провоцируют там гуманитарный кризис. И если происходит землетрясение, это вообще прекрасно, люди остаются без света, еды, воды. Это такой эксперимент, каким низким должен быть уровень жизни, чтобы вы начали поддерживать вооруженную оппозицию, захват власти, нацистов, кого угодно – лишь бы они навели порядок. Такой же эксперимент происходит сегодня в Украине. Сначала загоним людей в подвалы, устроим гуманитарную катастрофу, обвиним в этом русских, и какой-нибудь «Азов» тут же станет героями, которые вас спасают от бедствия, а не нацистами. И для сравнения, посмотрите, что исполняют наши деятели в эмиграции. Вот они поехали в Бахмут, где идут бои и город с западной стороны напоминает Алеппо, там все срыто, как в Сирии. И вот они посмотрели и говорят: надо больше войны, больше оружия, молодцы, давайте, воюйте. Никто не предлагает мирных переговоров и прекращения огня.

И так совпало, в эти же дни был принят указ о возвращении, но вот таких нам точно здесь не надо. Тот, кто прошел через украинские формирования, получил опыт, убивал русских, здесь он не нужен. Но и там они, в общем, не нужны. Потери ВСУ под Бахмутом – минимум по 200 человек в день, а весь это батальон Калиновского – это 100 бойцов. Ну вот батальона хватит на полдня. И забавно, что когда была годовщина Январского восстания в Польше, которое у нас называют «восстанием Калиновского» (это неправильное название), Зеленский даже не упомянул, что у него есть такой белорусский батальон и что вообще в этом восстании были белорусы. Смотрите в видео.