ГПК о приостановке работы польского пункта пропуска «Бобровники»: это негативно скажется на обстановке в приграничье

Польша приостанавливает работу еще одного международного пункта пропуска. Об этом проинформировало погранведомство сопредельной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 14 часов 10 февраля «Бобровники» (с нашей стороны «Берестовица») прекратят оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу. По какой причине было принято такое решение и как скоро пункт возобновит работу, не сообщается. Пограничный комитет Беларуси просит учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок.