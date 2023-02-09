ГПК о приостановке работы польского пункта пропуска «Бобровники»: это негативно скажется на обстановке в приграничье
Польша приостанавливает работу еще одного международного пункта пропуска. Об этом проинформировало погранведомство сопредельной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 14 часов 10 февраля «Бобровники» (с нашей стороны «Берестовица») прекратят оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу. По какой причине было принято такое решение и как скоро пункт возобновит работу, не сообщается. Пограничный комитет Беларуси просит учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок.
Антон Бычковский, пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси:
Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит, так как угрозы с территории Беларуси нет. С учетом закрытия пункта пропуска «Бобровники» на польском направлении из шести пунктов пропуска останется только два: один – для грузового транспорта – «Кукурыки» и один для легкового – «Тересполь». Нагрузка на оставшиеся маршруты существенно увеличится, что негативно скажется на обстановке в приграничье и может привести к коллапсу в пунктах пропуска. В результате действий польских властей пострадают грузоперевозчики, рядовые граждане и жители приграничья по обе стороны границы.
Напомним, с 9 ноября 2021 года Польша в одностороннем порядке остановила пропуск транспорта в «Кузнице Белостоцкой». Этот пункт остается закрытым по сей день. Таким образом, сейчас грузовой транспорт может проследовать в Польшу лишь через пункт пропуска «Козловичи», а легковой – через пункт пропуска «Брест».
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