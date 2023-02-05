Сотни автомобилей ожидают въезда в ЕС на границе Беларуси
Очереди на границе Беларуси и стран Евросоюза вновь портят настроение грузоперевозчикам и путешественникам. Если в 2022 году антирекорды по пропуску авто устанавливали наши литовские соседи, то сейчас пальма первенства перешла к полякам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед пунктом пропуска «Берестовица» застряли более 230 фур, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. А вереница из полутора сотен легковушек выстроилась у пункта «Брест». Контрольные службы сопредельной стороны продолжают упорно игнорировать существующие договоренности о пропуске транспорта, выполняя свои обязательства в лучшем случае на 50 %.
Ранее в ГПК сообщали, что на протяжении недели грузовики ожидали въезда в ЕС перед польскими «Бобровниками» и литовским «Райгардасом». С понедельника, 30 января, на этих маршрутах оформляли лишь 30 % машин от нормы.
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