Сотни автомобилей ожидают въезда в ЕС на границе Беларуси

Очереди на границе Беларуси и стран Евросоюза вновь портят настроение грузоперевозчикам и путешественникам. Если в 2022 году антирекорды по пропуску авто устанавливали наши литовские соседи, то сейчас пальма первенства перешла к полякам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед пунктом пропуска «Берестовица» застряли более 230 фур, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. А вереница из полутора сотен легковушек выстроилась у пункта «Брест». Контрольные службы сопредельной стороны продолжают упорно игнорировать существующие договоренности о пропуске транспорта, выполняя свои обязательства в лучшем случае на 50 %.