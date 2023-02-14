Анатолий Сидоров: силы ОДКБ не будут привлекаться к СВО в Украине
Силы ОДКБ не будут привлекаться к специальной военной операции в Украине. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров.
Обстановка в зоне ответственности Организации остается напряженной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Западные силы не прекращают попытки расшатать ситуацию внутри отдельных государств и по периметру границ ОДКБ, используя при этом разные инструменты.
Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности:
Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит по расшатыванию обстановки вокруг Организации и внутри отдельных ее государств-членов. Также в фокусе нашего внимания остаются продвижение наступательной инфраструктуры НАТО вплотную к западным границам Беларуси и России, нарастающая военная активность на фоне агрессивной риторики стран Балтии и украинского кризиса. В конечном итоге сознательное провоцирование Западом кризисов и военных конфликтов, организация цветных революций, оказание поддержки террористическим структурам и применение экономических санкций против неугодных стран способствует формированию пояса нестабильности вокруг государств – членов Организации.
Все это вынуждает принимать адекватные меры. В 2023 году силы Организации проведут ряд совместных мероприятий по укреплению военного потенциала. Ранее на фоне происходящего к сплочению страны ОДКБ призвал белорусский лидер. 13 февраля во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.
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