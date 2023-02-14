Анатолий Сидоров: силы ОДКБ не будут привлекаться к СВО в Украине

Силы ОДКБ не будут привлекаться к специальной военной операции в Украине. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров. Обстановка в зоне ответственности Организации остается напряженной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западные силы не прекращают попытки расшатать ситуацию внутри отдельных государств и по периметру границ ОДКБ, используя при этом разные инструменты.