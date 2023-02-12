«Все просто в шоке». Вот как водители реагируют на закрытие пункта пропуска «Бобровники»
В пункте пропуска «Козловичи», теперь единственном грузовом погранпереходе на белорусско-польской границе, выезда ожидает около полусотни автомобилей. Таможенные смены усилены на фоне решения Польши закрыть пункт пропуска «Бобровники-Берестовица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот грузовой погранпереход один из самых крупных в СНГ и способен принимать 2400 автомобилей в сутки в обе стороны. Вместе с тем на протяжении уже практически года польские службы игнорируют международные договоренности и оформляют не более 40 % транспорта. Зачастую саботируют работу своих же перевозчиков. По словам водителей, уже после закрытия погранперехода «Брузги» стало несладко, а теперь и вовсе готовятся к худшему. При этом в первую очередь страдают европейские логистические компании.
– Вы понимаете почему закрыли «Бобровники»?
– Я не знаю. Мне сказали, что там ремонт. Я не знаю, мне так сказали коллеги.
Все просто в шоке водители, что закрыли «Бобровники». Он был первый пропускной пункт, самый большой – «Козловичи», а второй – это был «Бобровники». Все гродненские с той стороны. Нам всем придется делать круги и ехать сюда.
Европа медленно оформляет грузы. Пустых – быстро. Груженые – начинают придираться: того документа нет, того. Не весело.
С 2020 года польские власти в одностороннем порядке закрывали каналы международного сообщения под различными предлогами. Это не раз приводило даже к акциям протеста польских грузоперевозчиков, которые фактически жили в очередях из-за медленного оформления польской стороны. Беларусь же на протяжении всего этого времени сохраняла логистические цепочки, действуя в интересах всех перевозчиков вне зависимости от страны их происхождения.
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