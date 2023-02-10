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Беларусь не видит оснований для закрытия пункта пропуска «Бобровники»

10 февраля 2023 11:57
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Действия польских властей могут привести к коллапсу по обе стороны границы. В Государственном пограничном комитете Беларуси уверены, что закрытие пункта пропуска «Бобровники» – надуманный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Что говорят водители в пункте пропуска «Берестовица», читайте здесь.  

Беларусь не видит оснований для закрытия пункта пропуска «Бобровники»-1

Официально Варшава все аргументирует обеспечением общественной безопасности. Между тем белорусская сторона не видит оснований для его закрытия, а сам предлог не соответствует реальности из-за отсутствия угрозы с территории нашей страны. Начиная с 2020 года, Польша запирала каналы международного сообщения под различными предлогами. В результате этого из шести пунктов пропуска 10 февраля после 14:00 осталось только два. Ситуация может привести к коллапсу в приграничье. Фуры будут пересекать границу только через пункт пропуска «Козловичи», а легковушки – через «Брест».  

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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