«Механизм должен работать, как часы, и, не дай Бог, у вас с этим будут проблемы!». После масштабного совещания у Президента стройкомплекс Беларуси изменится

«Крыша над головой» – дорогое всем понятие и необходимое: не в саду Эдема живем, как Адам и Ева. И недалекое прошлое, когда людей испортил «квартирный вопрос», если верить Булгакову, тоже сказывается. Поэтому при упоминании «квартиры», «жилья», «льготного кредита» хочешь-не хочешь, навостришь ухо! И если уж Президент говорит о строительстве, то внемлют, то есть жадно поглощают слухом каждое слово, и дольщики, и застройщики.

Тема строительства в Беларуси стала предметом разбирательства на высшем уровне. Наболело, как говорится. И несколько месяцев подряд специальная комиссия, правоохранительные органы и средства информации выворачивали наизнанку строительную отрасль. А на минувшей неделе Александр Лукашенко собрал всю вертикаль власти, чтобы подвести итог, сообщили в программе «Картина мира» на телеканале «Россия-Беларусь».

Еще несколько месяцев это был вовсе и не Дворец Независимости, а просто грандиозная стройка. Здание возвели в короткие сроки. Понятно: старались. Президент лично несколько раз инспектировал объект. И вот пока Александр Лукашенко не обратил внимание на то, какие проблемы накопились в целом стройкомплексе страны, дело в отрасли не сдвинулось с мертвой точки. Так что многие увидели в этом особый смысл, что совещание по проблемам в строительстве прошло именно в этой новостройке.

Строительство наболело. Волна пошла полгода назад. Что началось с темы долгостроев, закончилось кардинальным пересмотром работы целой отрасли. Проблемы разбирала специальная рабочая группа под началом главы президентской Администрации. Стройкомплекс в целом и каждый проблемный дом в частности были как под лупой. Негатива хватает.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Проблемы долгостроев, или так называемого проблемного жилья, – это, прежде всего, экзамен для исполнительной власти, как они будут решать его на местах.

Чаще всего люди недовольны затягиванием сроков и безудержным ростом стоимости такой «просрочки». После инвентаризации строек в список «проблемных» включили 380 домов. До конца года их введут, но 88 долгостроев останутся еще до середины лета.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нашлись деятели, которые объявляли о строительстве дома, с дольщиков собирали деньги, а затем транжирили их. В результате оставляли людей и без жилья, и без средств. Можно говорить в данном случае о какой-то пирамиде, известной пирамиде, финансовой. Здесь то же самое.

К примеру, за 4 года подобной так называемой деятельности учредители ООО «Антасам» украли более 900 млн рублей. А когда в отношении расхитителей возбудили уголовное дело, то у них было изъято 18 кг золота в слитках, около 10 тысяч долларов наличными, плюс к этому банковские счета подконтрольных фирм, арестованы денежные средства на полмиллиона долларов. Сегодня основные фигуранты сидят в тюрьме, следствие продолжается. Будучи в местах не столь отдаленных (мы им телефоны мобильные оставили, я ведь не шутил, когда предупреждал), так называемые учредители уже там изыскали около 5 млрд рублей для продолжения строительных работ.

Это не единичный факт наглого обмана и обворовывания людей.

Я требую от всей вертикали власти, особенно от председателей райисполкомов, довести до логического завершения все проблемные стройки жилья для населения!

Каждый день неопределенности в строительстве – деньги. Требование президента – создать условия, чтобы люди платили столько, сколько положено. И ни копейкой больше.

Александр Лукашенко:

Для того, чтобы в дальнейшем случаи долгостроя были исключены, я требую от Правительства совместно с Верховным Судом разработать и утвердить типовой договор, который должен заключаться между гражданами и застройщиками при строительстве жилья. В этом договоре в обязательном порядке следует предусмотреть жесткие обязательства сторон по финансированию, срокам и качеству строительства. Все такие договоры должны находиться в буквальном смысле на столе у председателя райисполкома. Контроль за соблюдением их выполнения – сфера ответственности местной власти. Суды, Валентин Олегович, должны немедленно по таким заявлениям граждан, если видите некачественное или просрочен срок, немедленно принимать решения.

Если застройщик аккумулирует деньги физических лиц, то к финансовой состоятельности такой организации должны предъявляться самые жесткие требования. Вот, к примеру, банки, чтобы начинать привлекать средства граждан либо юридических лиц, должны сначала получить лицензию, для чего необходимо выполнить множество различных условий и стать под жесткий банковский контроль. А в строительстве? Я уже говорил, в том числе и в жилищном, получается: собрал деньги и использую, как хочу. Выстраивая в том числе пирамиды. Так быть не должно.

Требую от председателя и Правительства обеспечить строгое соблюдение простого правила. Только те организации, которые построили не менее 15% объекта (минимум – цоколь, первый, второй этажи), имеют право привлекать средства физических лиц для дальнейшего строительства жилья.

Начиная с 1996 года примерно 600 тысяч нуждающихся смогли улучшить свои жилищные условия. Жилье стало приоритетом для суверенной Беларуси. Правительство планирует построить в 2014 году более 6 миллионов квадратных метров. 2,5 – с господдержкой.

Александр Лукашенко:

Новое строительство жилья для граждан, имеющих право на получение льготных кредитов и одноразовых субсидий на строительство или приобретение жилых помещений, будет осуществляться только по государственному заказу.

В 2014 году 1 кв.м. такого жилья будет стоить – среднемесячную зарплату в стране. С небольшой поправкой, если это нужно, на дату ввода жилья в эксплуатацию в соответствии с нормативным сроком строительства. Введение госзаказа на строительство жилья с господдержкой должно принципиально исключить случаи появления проблемных домов в этом сегменте жилищного строительства.

Весь строительный процесс должен быть четко регламентирован. От плана расходов и архитектурного проекта до сдачи дома. Многие берутся за работу, прикинув нужную сумму только «на глазок». В итоге – конечная цена вырастает в разы.

Александр Лукашенко поручил разобраться и с выделением земли под строительство. Многие площадки дают безвозмездно. Это должно удешевлять строительство, но на деле влияет вовсе не на стоимость квадрата, а на увеличение прибыли застройщика.

Почти у каждого, кто хоть раз строил квартиру, есть своя история «недоделок». Дефекты и брак в готовом жилье стали чуть ли не нормой. Люди взывают к заказчикам, зачастую абсолютно безрезультатно. Госстройнадзор должен усилить контроль за качеством.

Александр Лукашенко:

Происходит полная чехарда. С отписками, волокитой. Выявлена масса примеров практически во всех регионах, когда годами не устраняется откровенный строительный брак. В судах множество исков по таким ситуациям. Ответы зачастую сводятся к тому, что у подрядчика попросту нет финансовых средств для устранения дефектов.

Поручаю Правительству повысить ответственность подрядчика путем введения обязательного резервирования на специальном счете средств, достаточных для устранения дефектов. Если есть брак, дефекты, устранение производить немедленно за счет виновного. Деньги в таком случае для этого будут.

Премьер-министр признает: бизнес-планирование в строительном комплексе «хромает». Правительство предлагает принципиально новый подход: платить только за сделанную работу.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Полагаю, что к 2016 году по вновь начинаемым проектам следует перейти на расчеты за объект в целом, а в промышленном строительстве – по крупным законченным этапам. Платить надо за сделанную работу.

Есть вопросы и по кредитованию. Правительство и Национальный банк рассчитывают решить проблему доступности заемов. Для нуждающихся «нельготников» планируют выделять кредиты под 16% годовых, для многодетных – под 12%, на селе – под 14% годовых. Пока процентная ставки «кусаются».

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Высокие процентные ставки – это то, что сформировано в целом у нас в экономике. И это 2011 год здесь свое влияние оказал, и это то, что экономика у нас развивается не теми темпами, как мы ее предусматривали, как мы ее рассчитывали. Ну, и что не развивается внешний спрос – тоже для нас это большая проблема. Национальный банк сейчас принял ряд мер о том, чтобы на финансовом рынке ставки снижать.

Рабочая группа последние полгода корпела над строительной отраслью. Проверка госкнонтроля показала, что минусы есть в каждом регионе.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Большинство правонарушений и преступлений в основном связано с коррупционными проявлениями, использованием лжеструктур с целью ухода от налогов и обналичивания части денежных средств, мошенничеством и хищениями, завышением объемов и стоимости проектных и строительных работ, используемых оборудования и материалов, незаконной предпринимательской деятельностью, нарушением требований технических нормативных актов в области строительства, нецелевым использованием средств граждан, строящих жилье.

Масса вопросов к столице. Оно и понятно: здесь строят больше всего. С проблемными домами покончат в 2014 году. Председатель Мингорисполкома (кстати, профессиональный строитель) рассказал, что с горе-застройщиками город хлебнул.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы за то, чтобы была аттестация, лицензирование, но форма, которая позволяла бы расставить всех по местам: что ты можешь делать, что ты должен делать и как ты это будешь делать. Потому что когда мы отменили все лицензии, отменили все преграды, значит, мы одновременно забыли, переняли буквально опыт западных стран: вот, мы тут отменили, у них ничего нет. Но мы не посмотрели дальше, что в каждой этой стране есть потом еще куча преград, которые не позволяют кому попало выходить на рынок проектных услуг, на рынок строительных услуг. Поэтому ограничения созданы жесткие, и жестче, чем у нас.

Минской области понадобится около года, чтобы привести строительный блок в порядок. Глава региона Семен Шапиро говорил о проблемах со строительными кадрам и раздробленности проектных организаций. Предложил использовать опыт «Гродногражданпроекта», который выступает и как заказчик, и как проектировщик, и как генподрядчик. Кстати, проектировщики пожаловались на частников, мол, демпингуют и выигрывают тендеры.

Александр Лукашенко:

Но в том, что выигрывает жулик, который зашел куда надо, естественно, с куском сала, скажем так, в ту дверь, которую надо, – ладно, он получил подряд, но он же его не выполнил. Это неправильно. И потом мы вам говорим: «Перепроектируйте». Этого быть не должно. Вот поэтому мы сегодня и собрались. Значит, это есть, Николай Александрович, у вас. Какая разница, чьи это проекты. Если это частный проект, там тоже наши люди. Ваши минчане и наши люди. И их права должны быть железобетонно защищены. И это, вот, нюанс, который я в заключении хотел подчеркнуть. Если вы думаете, что весь разговор будет касаться только бюджетного финансирования и бюджетного строительства, а частные компании пусть сами разбираются, так вы имейте в виду: если жулик с жуликом разбирается, пусть разбираются. Но если жулье обижает минчан и белорусов, это нам вопрос с вами.

За двухлетнее планирование в строительстве высказались практики. Директор 8-го Брестского треста рассказал, как они развивают экспорт услуг. Работают в России. Кстати, именно на практике строители видят, где иногда можно сэкономить лишний рубль и государству, и жильцу.

Александр Лукашенко:

Андрей Владимирович, Вы хороший экономист, но Вы никогда не держали в руках кирпич. Когда ты выходишь на площадку и начинаешь строить… В любом случае, вот, строитель строит. Я участвовал в этом строительстве, своими руками, с людьми, сидел, ночевал там. Он говорит: «Слушайте, вроде, столько уже построил (начинаю уже 10-й дом, одинаковый, один одному по проекту, строить). Слушай, а вот это надо было сделать иначе – сэкономил тысячу долларов». Один и тот же дом. То есть когда выходишь и берешь кирпич и мастеров в руки, это творческий процесс, о чем говорил Быковский.

Это нормальное хозяйское отношение – рационализация. И надо дать право им в процессе строительства даже к этой цене иметь вот эту свободу. И нести за это ответственность. Что в этом плохого?

2013 год стал для стройкомплекса переломным. Но с 1 января всем, кто участвует в строительном процессе, предстоит работать по-новому. В течение зимы в каждом регионе должны провести «учебу для строителей».

Александр Лукашенко:

Министры, губернаторы, председатели гор- и райисполкомов, по приезду домой засучивайте рукава и действуйте. Мы вам направим. Все, что сказал президент, все сказанное – закон для вас. Если к вам кто-то приедет (из Комитета контроля, суда, прокуратуры), и все сделали так, как я сказал, я за это буду нести ответственность.

Я хочу обратиться к нашим людям. Очень вас прошу как президент: не пишите жалобы на строителей до 1 июля 2014 года. Не пишите их в разные инстанции, потрепите полгода, не пишите. Попытайтесь решить эти вопросы с теми, кто вам должен. Но с 1 июля 2014 года по проблемным объектам, которым я сказал, вы напрямую проинформируйте меня через Администрацию Президента. Та же группа проверит все эти объекты. Я обещаю, что ни один человек не уйдет от ответственности.