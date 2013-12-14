«Мы не должны развалить это государство и отдать его в руки негодяям». Сколько в Беларуси должны зарабатывать чиновники?

Кадровый вопрос – тема актуальная для любого государства. Кто руководит страной сейчас, кто будет руководить завтра? От этого во многом зависит экономика государства, благосостояние его граждан. По мнению президента Беларуси, сегодня назрела необходимость внимательно, всесторонне обсудить эту проблему, поскольку современные реалии требуют нового подхода, свежих мыслей в отношении к подготовке управленческих кадров, сообщили в программе «Картина мира» на телеканале «Россия-Беларусь».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Среди руководителей всех уровней немало настоящих управленцев, профессионалов своего дела, искренне любящих Родину и стремящихся сделать ее лучше. Вместе с тем, реалии сегодняшнего дня выдвигают новые, более высокие требования к госаппарату. И меня как главу государства уже не совсем устраивает существующая система работы с руководящими кадрами.

Меня информируют, что успешные руководители предприятий не хотят идти во власть. Причины – низкий уровень зарплаты, высокий спрос и колоссальная ответственность за принимаемые решения. Раньше специалиста, попавшего в руководители, интересовал, прежде всего, не размер зарплаты, а новый статус, возможность проявить себя. Сегодня же высокопоставленная должность, как мне докладывают, некоторыми воспринимается как дополнительная нагрузка и источник повышенной опасности.

Как привлечь на государственную службу наиболее авторитетных, талантливых, творчески мыслящих людей. Поднять им зарплату. Но вы помните, какую негативную реакцию в обществе вызвало повышение зарплаты партийным работникам в самом начале 90-х. Так оправдана ли сейчас, при не самой простой ситуации в экономике, постановка вопроса о дальнейшем повышении оплаты труда госслужащих? С другой стороны, практически во всех странах – и на Западе, и в Азии, и у наших соседей – государство дает своим служащим достойную зарплату, рассматривая ее и как способ привлечь высококлассных специалистов, и как эффективную меру против коррупции.

Еще с советских времен у определенной категории граждан сложилось мнение, что, раз чиновник – значит человек, по меньшей мере, обеспеченный. А чем выше статус, тем серьезнее доходы. Конечно, нынешних работников отечественного госаппарата сложно назвать людьми бедными, однако формы стимулирования руководителей требуют доработки.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Для должностей руководителей, на которые хотим привлечь лучшие кадры, резко увеличить дифференциацию в оплате по отношению к другим госслужащим. Это председатели райисполкомов, их замы, председатели облисполкомов, их замы, министры, их заместители, высшие должностные лица, их заместители. Это будет менее тысячи человек из 46 тысяч госслужащих, то есть менее 2%. На бюджет это серьезно не повлияет.

Серьезной доработки требует система подготовки руководящих кадров.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В качественном улучшении нуждается работа по подбору и подготовке резерва для госслужбы. Они должна системно начинаться на 3-4 курсах вузов, причем как на бюджетном, так и на платном отделениях, а, может, даже и раньше.

Хорошо было бы ввести в практику направление отобранных для государственной службы и для работы в управленческих структурах молодых специалистов на профессиональную практико-ориентированную подготовку за рубеж как минимум на год.

Анализ ситуации требует всестороннего изучения. В том числе интересно и мнение самих молодых управленцев.

Александр Лукашенко:

Давайте с помощника начнем. Кирилл Валентинович, пожалуйста. Буквально одно слово. Вы же совсем у нас молодой человек. Говорят, госслужба непрестижная. Вы лауреат, по-моему, Фонда Президента. Да? Один из талантливых людей. Его пригласили на госслужбу, и он с ума сошел и пришел. Как это так?

Кирилл Рудый, помощник Президента Республики Беларусь:

В заработке потерял. Все ради интереса, ради каких-то достижений результата и самореализации.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

У нас есть прекрасные лейтенанты, которые пришли служить именно от того, что это смысл их жизни. И когда приехали на последние учения россияне, они спросили, что мы с ними сделали. В каком плане? Чем мы их зомбировали, что они у нас ничего не получают, а работают сутками и с такой ответственностью! Вот из этих «пацанов» и будут генералы. А те люди, которые случайно пришли в армию, вот они уйдут и отсеются. Так же, наверное, и на государственной службе.

В настоящее время идет подготовка проекта закона о государственной службе. Все замечания и предложения, по словам президента, будут тщательно изучены и проработаны.

Александр Лукашенко:

Уверен, что 90% присутствующих, а, может быть, и все 100%, здесь не исходят из того, какая у них заработная плата. Материальное довольствие терпимое, скажем так. Я не говорю, что оно хорошее. У нас есть перспективы, куда расти.

Будут результаты – будет основание сделать еще больше шагов и в денежном довольствии, если говорить военным языком, для государственных служащих. Ну, а пока, может быть, не торопясь, аккуратненько, где-то надо и потерпеть.

Но помните: создав это независимое государство, мы больше не должны сделать так, чтобы стояли на колене, даже мы и наши дети, под плеткой кого-то. И этот кусок земли, мы его защищаем, обороняем без войны. Но нам очень непросто это делать. Вы это видите, прекрасно понимаете: кому больше, кому меньше. Мы не должны развалить это государство и отдать его в руки негодяям. Это наша главная задача. Не ждите каких-то дополнительных решений и законов. С завтрашнего дня засучивайте рукава и начинайте действовать.