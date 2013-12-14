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В Киеве на Евромайдане 14 декабря выступят сторонники Партии регионов

14 декабря 2013 16:26
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Новости Украины. В Киеве продолжаются акции протеста. Центром демонстраций и митингов остается майдан. Кстати, сегодня выступят и сторонники Партии регионов. Только их митинги пройдут в самом центре Европейской площади.

На данный момент там уже собралось несколько сотен сторонников правящей партии и одновременно противников вступления Украины в Европейский союз. У них в руках плакаты и национальные флаги. По словам активистов, они пришли на митинг, чтобы поддержать действующего президента Украины.

Отметим, демонстрации в стране проходят уже не одну неделю. Нередко они заканчиваются столкновениями манифестантов с милицией и беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Акции протеста

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