В Киеве на Евромайдане 14 декабря выступят сторонники Партии регионов

Новости Украины. В Киеве продолжаются акции протеста. Центром демонстраций и митингов остается майдан. Кстати, сегодня выступят и сторонники Партии регионов. Только их митинги пройдут в самом центре Европейской площади.

На данный момент там уже собралось несколько сотен сторонников правящей партии и одновременно противников вступления Украины в Европейский союз. У них в руках плакаты и национальные флаги. По словам активистов, они пришли на митинг, чтобы поддержать действующего президента Украины.

Отметим, демонстрации в стране проходят уже не одну неделю. Нередко они заканчиваются столкновениями манифестантов с милицией и беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.