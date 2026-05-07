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Новости по тегу #Администрация Президента Республики Беларусь

Подготовка Директивы о сотрудничестве Беларуси и Китая выходит на финальную стадию
07 мая 2026 06:31

Подготовка Директивы о сотрудничестве Беларуси и Китая выходит на финальную стадию

В Министерстве юстиции подвели итоги деятельности за 2025 год
10 февраля 2026 14:06

В Министерстве юстиции подвели итоги деятельности за 2025 год

В фокусе – частный бизнес. Замглавы Администрации Президента посетил Быховский район
29 октября 2025 18:52

В фокусе – частный бизнес. Замглавы Администрации Президента посетил Быховский район

Перцов: идеолог должен оставаться генератором и проводником смыслов, педагогом и замечательным лектором
20 августа 2025 13:31

Перцов: идеолог должен оставаться генератором и проводником смыслов, педагогом и замечательным лектором

Не скосил траву – штраф на 1000 рублей! Как в Беларуси борются с проблемой заросших территорий?
15 июня 2025 17:57

Не скосил траву – штраф на 1000 рублей! Как в Беларуси борются с проблемой заросших территорий?

Первое совещание в прямом эфире – какие вопросы Лукашенко обсудил с Администрацией Президента
15 июня 2025 17:27

Первое совещание в прямом эфире – какие вопросы Лукашенко обсудил с Администрацией Президента

Лукашенко: когда-то все прятались от этого термина, но мною было жёстко введено понятие «идеология»
12 июня 2025 13:36

Лукашенко: когда-то все прятались от этого термина, но мною было жёстко введено понятие «идеология»

Кадровые ошибки недопустимы! Лукашенко встретился с Администрацией Президента
12 июня 2025 10:34

Кадровые ошибки недопустимы! Лукашенко встретился с Администрацией Президента

Проблемные дома в Минске: сдвинулась ли их стройка с мертвой точки после появления специальной комиссии
19 января 2014 16:37

Проблемные дома в Минске: сдвинулась ли их стройка с мертвой точки после появления специальной комиссии

Новую стратегию работы современных идеологов вырабатывали на областном семинаре в Могилеве
11 января 2014 16:45

Новую стратегию работы современных идеологов вырабатывали на областном семинаре в Могилеве

С праздниками воспитанников вспомогательной школы-интерната № 7 поздравил Александр Радьков
26 декабря 2013 13:28

С праздниками воспитанников вспомогательной школы-интерната № 7 поздравил Александр Радьков

Белорусское телеграфное агентство празднует 95-летие
23 декабря 2013 16:21

Белорусское телеграфное агентство празднует 95-летие