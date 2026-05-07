Новости по тегу #Администрация Президента Республики Беларусь

По словам Дмитрия Крутого, такой подход полностью совпадает с позицией китайской стороны. Тщательное прогнозирование и конкретизация проектов позволяют эффективно реализовывать достигнутые договоренности.
Завершение ревизии всего законодательного массива, модернизация деятельности нотариата и повышение качества работы с населением. Министерство юстиции в 2025 году выполнило ключевые поручения Президента Беларуси.
Главная цель визита – увидеть, как чувствуют себя предприниматели на местах, есть ли диалог с властью и насколько эффективно выстроена система поддержки бизнеса в регионах.
О работе идеолога 20 августа говорили на Республиканском совещании по актуальным вопросам выполнения положений Директивы № 12. Документ вступил в силу в июле.
Хэштег трава по пояс – в тренде. Белорусы возмущены нерасторопностью коммунальщиков.
Глава государства назвал Администрацию Президента последней инстанцией, через которую проходят кадровые назначения и самые серьезные решения.
Александр Лукашенко поручил усилить нагрузку на помощников Президента. Глава государства напомнил, что их функционал предполагает абсолютное погружение в жизнь региона, владение объективной информацией о состоянии дел.
Президент обратил внимание на повышение качества управления в целом и обеспечение исполнительской дисциплины – это одна из основных целей работы.
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