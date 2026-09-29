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Новости по тегу #Мингорисполком

В Минской области стартовал отопительный сезон – запуск пройдет в три этапа
29 сентября 2026 14:12

В Минской области стартовал отопительный сезон – запуск пройдет в три этапа

В минском колледже планируют открыть учебную мастерскую на базе предприятия «Камволь»
25 сентября 2026 18:13

В минском колледже планируют открыть учебную мастерскую на базе предприятия «Камволь»

До 2030 года в Минске будет более 5 тысяч зарядных станций
25 сентября 2026 18:13

До 2030 года в Минске будет более 5 тысяч зарядных станций

ВРП Минска вырос более чем на 2% за первое полугодие 2026-го
18 сентября 2026 17:37

ВРП Минска вырос более чем на 2% за первое полугодие 2026-го

Продолжится ли строительство жилья в столице – узнали у председателя Мингорисполкома
06 сентября 2026 19:07

Продолжится ли строительство жилья в столице – узнали у председателя Мингорисполкома

Лучших представительниц строительной отрасли чествовали в Минске
13 июля 2026 18:05

Лучших представительниц строительной отрасли чествовали в Минске

Единый день депутата проходит в столице 13 мая
13 мая 2026 08:04

Единый день депутата проходит в столице 13 мая

Правовой и идеологический фундамент! О приоритетах Беларуси пообщались с Александром Лукьяновым
15 марта 2026 14:03

Правовой и идеологический фундамент! О приоритетах Беларуси пообщались с Александром Лукьяновым

Мингорисполком: количество обращений граждан в 2025 году снизилось
27 февраля 2026 05:55

Мингорисполком: количество обращений граждан в 2025 году снизилось

В Минске запустили молодёжный проект «Руководитель будущего»
25 ноября 2025 19:00

В Минске запустили молодёжный проект «Руководитель будущего»

Ставка на импортозамещение! В Мингорисполкоме обсудили поддержку малого и среднего бизнеса
13 октября 2025 18:05

Ставка на импортозамещение! В Мингорисполкоме обсудили поддержку малого и среднего бизнеса

Владимир Кухарев встретился с учащимися и педагогами технологического колледжа
07 октября 2025 17:57

Владимир Кухарев встретился с учащимися и педагогами технологического колледжа