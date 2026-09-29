Новости по тегу #Мингорисполком

Первыми потеплеют батареи в школах, детских садах и больницах, затем на очереди жилой фонд, и только после этого – административные и производственные здания
Теорию учащиеся будут изучать в аудиториях, а практические навыки получать на производстве.
Примерно 70 % из них будут быстрыми – мощностью до 170 киловатт. Их установят в местах с высоким трафиком: у транспортных узлов, перехватывающих парковок и торговых центров.
Ключевые показатели развития города сегодня, 18 сентября, обсудили на встрече председателя Мингорсовета Артема Цурана с кадровым резервом Мингорисполкома.
«Для обеспечения социальных обязательств города сегодня мы уже подготовились и начинаем строительство очень большого жилого даже не микрорайона, а района. Зеленый Бор, который находится сразу за кольцевой дорогой, в Партизанском районе».
Сегодня в строительной отрасли столицы женщины составляют более 13 % от общего числа работников. Именно они делают столицу по-настоящему живой, теплой и уютной.
Прием продлится до 20.00.
Как Конституция определяет будущее Беларуси? Какое влияние на общественную жизнь имеет Директива №12? Как на законодательном уровне защищена белорусская женщина?
При этом, основные вопросы, которые волнуют минчан, остаются прежними. Они связаны с работой жилищно-коммунального хозяйства, торговлей и бытовым обслуживанием.
Молодые люди на неделю окунутся в работу Мингорисполкома.
Для стимулирования бизнеса внедряются новые меры господдержки. Например, гарантированный сбыт товаров крупнейшим промышленным предприятиям, удешевление кредитов и лизинговые программы.
Профильные специалисты, которых готовят минские колледжи, сегодня востребованы на рынке труда. За последние годы на 30 % пересмотрена линейка всех специальностей под потребности экономики города и страны.
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