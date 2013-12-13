5-я бригада спецназа в Марьиной Горке, элита белорусских вооруженных сил, показала Президенту, на что способна

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко считает развитие сил спецопераций одним из перспективных направлений в белорусской армии. Такое мнение глава государства высказал сегодня посещая 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Президенту показали условия, в которых сегодня несут службу лучшие из лучших: это соединение по праву считается элитой белорусских вооруженных сил. Глава государства отметил высокий потенциал молодых людей и обратил внимание на то, что этот потенциал должен быть грамотно использован и после окончания службы.

В 5-й отдельной бригаде спецназначения Павел уже 7 месяцев. За это время успел не только нарастить мышцы на тренажерах, но и стать командиром отделения. У служащих в Марьиной горке, действительно, есть широкие возможности для физического и интеллектуального совершенствования. Казармы новые, с тренажерными залами, современными комнатами отдыха. Но, подготовка, конечно, сложная, но идет на пользу, признается Павел.

Павел Демченко, командир отделения группы специального назначения:

Когда пришел в военкомат и сказали, что по здоровью подхожу в самые элитные войска, попросился в эту бригаду. Считаю ее лучшей в стране. В принципе, всего хватает. Солдату не хватает только дома.

Силы спецопераций - одно из приоритетных направлений строительства и развития белорусской армии, поэтому и в центре внимая Президента.

Сегодня главе государства продемонстрировали ход подготовки элитных подразделения. Она, без преувеличения, боевая.

Занятие по стрелковой подготовке — десантирование, учебная стрельба из снайперских винтовок, гранатометов в составе различных подразделений и выполнение заданий разной сложности. Регулярность таких занятий доводят действия спецгрупп до автоматизма. Но главное здесь, конечно, скорость достижения желаемого эффекта

Из доклада Президенту:

На расстоянии 1300 метров группа снайперов способна за минуту вывести из строя зенитно-ракетный дивизион на марше. Гарантировано!

Это штурмовой костюм и соответствующее вооружение. Многое здесь сделано в Беларуси, но, конечно, есть и импортная составляющая.

Из доклада Президенту:

Все предметы модернизации (АК- ред.) за исключением обвеса делаются нашим оборонным комплексом.

На обильных комплексах «БАРС» силы спецопераций могут эффективно противостоять незаконным формированиям. Как в условиях города, так и на пересеченной местности. Хорошая проходимость, маневренность, автоматическая корректировка стрельбы из тяжелокалиберного орудия.

А легковой автомобиль «Богатырь» - для мобильной транспортировки как солдат, так и грузов.

Особая гордость — водолазное снаряжение — буксировщики, дыхательные аппараты и спецсредства, разработаны белорусскими специалистами. Кстати в воздухе, а точнее, десантировании, использовании всевозможных парашютных систем, белорусы далеко не на последних позициях.

Из доклада Президенту:

В 2013 году в Китае на чемпионате мира наша команда завоевали 13 медалей, 5 из них - золото.

По госпрограмме проведено полное переоснащение подразделений сил спецопераций. Появилась новая техника, оборудование. Оружие, соответственно и новые высокие результаты.

Олег Белоконев, командующий силами специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь:

Военнослужащие этой бригады имеют уникальные условия проживания: не у всех дома есть такие.

5-я бригада занимается спецоперациями, разведкой и выполнением организационных задач. Входит в состав сил немедленного реагирования. Обучают здесь и так называемым «силовым спецдисциплинам» - боевые единоборства, работа в группе и в одиночку... Кстати, среди преподавателей есть мастера по трем видам спорта.

Из доклада Президенту:

Приезжал Шаманов - командующий ВДВ России. Он заплакал! Потом в 23.00 звонил, говорил "мы шокированы, какие у вас люди, добродушные, правду говорят - что толерантный народ. И какие у вас отношения между силовыми подразделениями!"

За последний год по программе обустройства военных городков приведено в надлежащие состояние порядка 60 объектов. Марьина горка может быть хорошим примером организации и личного быта военных.

Юрий Жадобин, министр обороны РБ:

Построено 16 домов, 1250 квартир.

В этой бригаде имеем общежитие "для холостяков", семейное общежитие, 3 дома служебного жилья, к 3 июля заканчиваем 4 дом. Это 200 с лишним квартир. Построен кооператив офицерами, имеющими возможность взять льготный кредит.

Обустройство военных городков в Беларуси продолжится.

Юрий Жадобин, министр обороны РБ:

Вообще, товарищ Президент, это лучший городок по инфраструктуре. Мне не стыдно Вам его представлять.

За 4 года благодаря Вашему решению о продлении программы [будет решен вопрос и по остальным - ред.].

Еще речь шла и необходимости использования потенциала молодежи, получившей здесь хорошую армейскую закалку.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы четко должны это просчитать и определиться, как будем развиваться в будущем. Я не против таких подготовленных отрядов.

Что если отсюда уходит человек, на «гражданку», это - наш человек. Если не попадет в силовые структуры, еще куда-то служить, в МВД, КГБ, все равно это - наши люди. Это наши. Я помню, на подобное переводил такое внимание роте почетного караула. Ребята красивые, вымуштрованные, воспитанные. Служба очень тяжелая. Таких ребят надо поддерживать. Нам крайне не хватает такой молодежи. Я не скажу, что у нас она плохая, но вот это ядро, которое мы здесь готовим особенно в силу специальной операции, они не должны пропасть. Они обязательно где-то должны на «гражданке» быть, вокруг них должны формироваться основные такие узлы наших молодых людей, мужиков настоящих, чтобы мы могли на них всегда опереться.

В 5-й отдельной бригаде спецназначения президенту сделали символический подарок. Это боевой нож с памятной надписью — «никто, кроме нас», берет и непременная тельняшка десантника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.