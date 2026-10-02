Прямой эфир

Новости по тегу #Национальный банк Республики Беларусь

Нацбанк отмечает привлекательность вкладов и кредитов в белорусских рублях по итогам августа 2026-го
02 октября 2026 05:50

Нацбанк отмечает привлекательность вкладов и кредитов в белорусских рублях по итогам августа 2026-го

Международные резервные активы Беларуси составят не менее 12,8 млрд долларов
30 сентября 2026 14:33

Международные резервные активы Беларуси составят не менее 12,8 млрд долларов

Два резидента Парка высоких технологий зарегистрированы в статусе криптобанков
28 сентября 2026 17:14

Два резидента Парка высоких технологий зарегистрированы в статусе криптобанков

В Беларуси учащихся начальных классов будут обучать основам финансовой грамотности
11 сентября 2026 14:26

В Беларуси учащихся начальных классов будут обучать основам финансовой грамотности

В Нацбанке рассказали о тенденциях в борьбе с кибермошенничеством
09 сентября 2026 06:59

В Нацбанке рассказали о тенденциях в борьбе с кибермошенничеством

Заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России прошло на Алтае
04 сентября 2026 05:53

Заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России прошло на Алтае

Белорусский рубль укрепляет позиции в финансовой системе – Нацбанк
31 августа 2026 14:01

Белорусский рубль укрепляет позиции в финансовой системе – Нацбанк

Количество депозитов в белорусских рублях увеличилось на 40% за два года
17 августа 2026 17:05

Количество депозитов в белорусских рублях увеличилось на 40% за два года

Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа составили 14,2 млрд долларов
10 августа 2026 07:42

Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа составили 14,2 млрд долларов

Новые возможности для кредитования! Нацбанк снизит расчетные величины стандартного риска
30 июля 2026 11:24

Новые возможности для кредитования! Нацбанк снизит расчетные величины стандартного риска

Нацбанк Беларуси фиксирует ускорение дедолларизации экономики
27 июля 2026 07:04

Нацбанк Беларуси фиксирует ускорение дедолларизации экономики

Внедрение искусственного интеллекта в банковскую деятельность рассмотрели в Нацбанке
07 июля 2026 05:50

Внедрение искусственного интеллекта в банковскую деятельность рассмотрели в Нацбанке