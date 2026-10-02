Новости по тегу #Национальный банк Республики Беларусь

Наиболее доходными остаются долгосрочные безотзывные вклады в национальной валюте. Средняя ставка по депозитам сроком свыше трех лет составила 14,2 %.
Банковская система окажет мощную поддержку реальному сектору: объемы инвестиционного кредитования вырастут минимум на 13%.
После регистрации в Парке высоких технологий криптобанкам предстоит пройти аккредитацию в Национальном банке. Ожидается, что появление таких игроков на рынке повысит доверие к финансовой системе.
Школьников научат разбираться в деньгах, совершать обдуманные покупки. Отдельный блок посвятят правилам использования банковских карт и кибербезопасности.
Как отмечают специалисты регулятора, первые результаты заметны: количество инцидентов за январь-август сократилось на 2300, ущерб – на 6 миллионов 700 тысяч рублей.
В повестке – текущая экономическая ситуация и итоги работы банковских систем в первом полугодии 2026 года, а также прогнозы развития экономик и денежно-кредитной сферы двух стран на следующий год.
В Нацбанке заявляют об устойчивом тренде на девалютизацию экономики. Таких результатов планировали достичь только через 9 лет, но доля рубля в широкой денежной массе уже вплотную приблизилась к 70 %.
В целом с начала 2026-го портфель вкладов вырос почти на 3 миллиарда рублей. Белорусов привлекают комфортные процентные ставки, низкая инфляция и стабилизация курсовых ожиданий.
Только за июль прирост составил почти 40 миллионов долларов.
Задача нововведений – стимулировать инвестиционную активность и поддержать отечественных производителей.
Национальный банк отмечает: рублевая составляющая в широкой денежной массе приблизилась к 70 % – против 63 % в начале 2026 года и около 50 % в 2023-м.
В ближайшее время пройдет серия совещаний, где оценят прогресс банков по внедрению ИИ, их планы по модернизации операционных процессов и созданию индивидуальных предложений для клиентов.
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