Новости по тегу #Комитет государственного контроля Республики Беларусь

КГК Гомельской области выявлены факты порчи зерна в одном из сельхозпредприятий Рогачевского района.
Обеспечение экономической безопасности страны, мониторинг социально‑экономического развития и эффективного использования государственных средств, защита прав граждан – незыблемые приоритеты в деятельности КГК.
Наш шоппинг начинается в небольшом районном центре в 40 километрах от Минска. Здесь обосновались как небольшие крамы у дома, так и крупные ритейлеры.
Серые доходы получали более 18 тысяч работников. Чаще всего теневые схемы используют в сфере услуг и розничной торговли – там, где преобладает наличный расчет.
Основной задачей представителей КГК, Генеральной прокуратуры, МВД и Минсельхозпрода является оперативное реагирование на проблемные вопросы и устранение недостатков для обеспечения высоких темпов работ.
Так, доходы в 2025-м исполнены в объеме свыше 7,5 миллиардов российских рублей. Расходы составили 6 миллиардов 800 миллионов.
Об этом во время совместного заседания палат белорусского парламента заявил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.
Эксперты в Минске обсуждают вопросы цифровизации аудиторской деятельности, использования IT-технологий и искусственного интеллекта.
Главный документ гражданина из рук председателя ведомства получили победители предметных олимпиад и спортивных состязаний, лауреаты творческих конкурсов.
Документ закрепляет новый принцип работы Комитета. Приоритет – профилактике правонарушений.
Нарушения зафиксированы и в работе единой государственной системы учета древесины. Речь идет о невнесении либо искажении данных, что, по оценке специалистов, создавало условия для хищений.
Можно предполагать, что это и есть бюджетные средства, которые выделялись на разработку отечественного электромобиля. Гендиректор Института машиностроения НАН Беларуси организовал незаконное начисление премий своим подчиненным.
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