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Новости по тегу #Комитет государственного контроля Республики Беларусь

20 т испорченного зерна вывезли в поле и раскидали – КГК выявлена порча зерна в Рогачевском районе
11 сентября 2026 08:26

20 т испорченного зерна вывезли в поле и раскидали – КГК выявлена порча зерна в Рогачевском районе

Президент Беларуси поздравил сотрудников КГК с профессиональным праздником
02 августа 2026 08:00

Президент Беларуси поздравил сотрудников КГК с профессиональным праздником

Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты
26 июля 2026 17:20

Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты

Получали деньги в конвертах! В КГК раскрыли более 108 преступлений с «серыми» зарплатами
26 июля 2026 10:39

Получали деньги в конвертах! В КГК раскрыли более 108 преступлений с «серыми» зарплатами

Мобильные группы по оперативному решению вопросов уборочной начали работу в Беларуси
26 июля 2026 07:34

Мобильные группы по оперативному решению вопросов уборочной начали работу в Беларуси

Совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске
10 июня 2026 13:37

Совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске

Количество проверок в Беларуси за пять лет снизилось почти в два раза – Герасимов
09 июня 2026 16:39

Количество проверок в Беларуси за пять лет снизилось почти в два раза – Герасимов

В Минске проходит международный семинар государств-членов ШОС
28 мая 2026 14:10

В Минске проходит международный семинар государств-членов ШОС

10 юных белорусов получили свои первые паспорта из рук председателя КГК
11 марта 2026 13:39

10 юных белорусов получили свои первые паспорта из рук председателя КГК

Законопроект, регулирующий деятельность КГК, внесён в Палату представителей
05 января 2026 17:12

Законопроект, регулирующий деятельность КГК, внесён в Палату представителей

Нарушения при переработке, хранении и учёте древесины! В КГК выявили недостатки в работе лесной отрасли
23 декабря 2025 17:07

Нарушения при переработке, хранении и учёте древесины! В КГК выявили недостатки в работе лесной отрасли

КГК вскрыл коррупционные схемы в системе Национальной академии наук
25 ноября 2025 11:25

КГК вскрыл коррупционные схемы в системе Национальной академии наук