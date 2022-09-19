Медицина, фармацевтика, технологии. Какие задачи ставят Беларусь и Китай в своём сотрудничестве?

Новый уровень отношений между Минском и Пекином. После очередной двусторонней встречи лидеров Беларуси и Китая на полях саммита ШОС подписана соответствующая декларация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значимые проекты по линии инициативы «Пояс и путь» и его ключевой точки – индустриального парка «Великий камень» – тому подтверждение. Теперь «всепогодное всеобъемлющее стратегическое партнерство» означает – дружба между странами стабильна и неизменна, независимо от того, как меняется международная обстановка. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Негодует Европа – дефицит продовольствия. И как гордится небывалыми доходами наш АПК. Так вот, Беларусь входит в топ-10 поставщиков в Поднебесную молочной сыворотки, мясной продукции, рапсового масла. И нашей важной статьи экспорта – калийных удобрений. А по итогам первого квартала 2022 года товарооборот между Пекином и Минском составил 1,2 миллиарда долларов.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Приоритетными задачами на ближайшую перспективу сотрудничества определены ускорение технологической и инвестиционной кооперации. Межрегиональное взаимодействие с созданием территории углубленного сотрудничества, в частности с городами Тяньцзинь, Чунцин и Циндао. К приоритетным задачам в соответствии с новой декларацией отнесены торговое, финансовое и межбанковское сотрудничество. Углубленные направления также определены в декларации. Это сотрудничество в области продовольственной безопасности, зеленой экономики, традиционной китайской медицины, фармацевтики и биотехнологий.

Теперь продолжается аккредитация новых производителей мясо-молочной продукции в Китай. А упрощением торговых процедур занимается двусторонняя рабочая группа. Теперь новые цели: увеличить прямые контакты между бизнесом двух стран, расширить ассортимент нашего экспорта, искать новые механизмы двухсторонней торговли, например выходить на китайские электронные торговые площадки. И обязательно развивать логистику – оперативную доставку. Фундамент развития – индустриальный парк «Великий камень». Неужели бизнес корпораций объединяет нашу всепогодность? «Всепогодное стратегическое партнерство». У каких стран такие же отношения с Китаем, как у Беларуси? Читать здесь.

Юрий Шевцов, политолог:

Беларусь единственная, или, точнее, наиболее ярко выраженная постсоветская страна, которая не оценивает негативно советский период своей истории. Для Китая это важно, потому что в Китае у власти стоит Коммунистическая партия. И в их глазах то, что произошло с Советским Союзом, когда он распался, это следствие измены коммунистическим идеалам со стороны руководства Советского Союза. В Китае такой измены не произошло. В этом смысле Беларусь, сохранившая позитивную оценку советского периода, выглядит в глазах Китая очень позитивно и уважительно. А дальше начинается геополитическая игра, которая просто покоится на очень прочном эмоциональном фундаменте взаимных симпатий.

Экономика и безопасность. На прошедшем саммите ШОС лидер Поднебесной дал понять: хватит гегемонам измерять демократию у других стран. Москва и Пекин должны стать ядерными гарантами суверенитета небольших государств. Обсудили и экологию, и геополитику, и санкции. Как прошел по-настоящему исторический саммит ШОС? Самое главное.