«Я не мог вас не поздравить». Президент Беларуси встретился с премьер-министром Пакистана

Новости Беларуси. На Шанхайскую организацию сотрудничества сейчас в мире смотрят как на будущее и очень влиятельный полюс. Об этом заявил Александр Лукашенко в Узбекистане. Эта страна принимает саммит шанхайского партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День прилета больше для встреч, что называется, без галстуков. Но Александр Лукашенко посвятил его двусторонним переговорам. Протокол континентального саммита предполагает 20-минутное общение. Да и график насыщен, как узоры здешних дворцов. Лукашенко и Мирзиеев договаривали или договаривались еще и в формате «на ногах». Из зала «Эмеральд» Президент отправился в зал «Рубин». Там белорусский лидер общался с генсеком Шанхайской организации сотрудничества. Лукашенко: сотрудничество с ШОС – наше и политическое, и экономическое будущее. Подробнее здесь.

Альтернативный мейнстриму западных политических союзов шанхайский дух близок позиции Минска. Развиваться не в пику кому-то, а ради общих благ. Таков запрос во многих странах мира. Первая за три года очная встреча лидеров ШОС проходит на фоне явных геополитических перемен. На саммите главы 14 государств мира. Восемь стран – это участницы ШОС. В тройке наблюдателей вместе с нами – Иран и Монголия. А есть еще партнеры по диалогу. Две самые активные – Азербайджан и Турция. У Анкары и Баку всегда схожая позиция. А вот Армения отменила свое участие в саммите. Причина в приграничном конфликте с Азербайджаном.





Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Венценосные особы Европы называли его Кровавым, но в своих дипломатических депешах обращались Тамерлан Великий. Вот оно, двуличие. Основатель империи архитектурной жемчужины великих научных открытий был еще и хранителем Великого шелкового пути, а свой любимый Самарканд превратил, выражаясь современным языком, в транспортно-логистический хаб мирового значения. А его идея безопасности ради экономического благополучия стала идеологией Шанхайской организации сотрудничества. Вот вам роль личности в истории. Из тени древности он спокойно наблюдает, как ШОС под лучами геополитического солнца набирает свое величие.

ШОС должен стать реальной силой и гарантом военно-политической стабильности в регионе. Здесь соцветие культур и богатые недра. Манипулируя одним, западные бенефициары хотят завладеть другим. Отвечать на вызовы должны коллективно. ШОС – это и самая огромная площадка потребителей – более 3 миллиардов человек. Громадные природные ресурсы и потенциал. Беларусь работает с большинством стран из этого клуба самой перспективной интеграции. Но вступление в организацию – это еще и документирование фактического статус-кво. Основатели ШОС не против.

Миан Мухаммад Шахбаз Шариф, премьер-министр Исламской Республики Пакистан:

Благодарю вас за приглашение посетить Беларусь, и позвольте и вас пригласить посетить Пакистан как можно быстрее. И мы полностью поддерживаем ваше вступление в ШОС. Окажем полную поддержку – это большое событие. Можете на нас рассчитывать.