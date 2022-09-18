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Украина и ШОС. Что волнует белорусское общество сегодня?

18 сентября 2022 20:08
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Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила.

Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики.

Украина и ШОС. Что волнует белорусское общество сегодня?-1

Надежда Сасс, СТВ:
Какое лично для вас событие минувшей недели было наиболее важным?

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Событие, которое имеет некий тренд, долговременное, это конфликт в Украине. Все-таки я его рассматриваю не как россияне говорят: «спецоперация». Это фактически цивилизационный конфликт Восток-Запад. Перешедший на прошлой неделе очень горячую стадию, этот конфликт является для меня определяющим.

Украина и ШОС. Что волнует белорусское общество сегодня?-4

Юрий Шевцов, политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции:
В принципе, то же самое. Сейчас война в Украине – самое важное, что происходит на планете. Я как раз обратил внимание по теме нашей встречи, что не срывается и готовится начало процесса принятия Беларуси в ШОС. Для Беларуси это важный шаг.

Надежда Сасс:
Именно о саммите ШОС в Самарканде мы сегодня детальнее поговорим. Политический Восток. Кто и как противостоит Западу в новой войне – тема нашей сегодняшней программы.

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# Международная политика # Георгий Гриц # Надежда Сасс # Юрий Шевцов # Фотофакт

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