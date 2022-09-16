Лукашенко в Самарканде посетил мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова
Новости Беларуси. Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 сентября, общаясь с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Это четвертая двусторонняя встреча в Самарканде, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот день Александр Лукашенко начал с посещения мавзолея первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Он отдал дань уважения политику, который руководил этой страной четверть века. После белорусский лидер продолжил серию личных встреч с зарубежными коллегами и провел переговоры с Эбрахимом Раиси, главой Ирана. С этой страной Беларусь в последние годы значительно увеличила товарооборот, сейчас он составляет более 40 миллионов долларов. Политики единодушны в стремлении и дальше развивать сотрудничество.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
О чем-то договориться предварительно: о встречах, о повестке дня, о каких-то серьезных вопросах поговорить. Это очень важно, и в этом есть возможность. Нам надо интенсифицировать наши отношения, определить те направления, по которым мы будем строить отношения в перспективе между Ираном и Беларусью. А для этого наши специалисты, министры, министерства иностранных дел должны провести ревизию тех вопросов, по которым мы пытались когда-то договориться, по которым мы работаем. Отбросить то, что уже устарело. И оставить вопросы перспективного характера, по которым мы будем двигать наши отношения.
Основной день саммита шанхайского партнерства обещает быть насыщенным и плодотворным. Организации предстоит принять ряд важных решений, некоторые из них напрямую касаются нашей страны.
Напомним, Беларусь подала заявку на вступление в ШОС. Сейчас мы занимаем статус наблюдателя, но готовы стать сперва «кандидатом», а после и полноправным членом альянса. Вопрос о расширении Шанхайской организации один из важнейших: стать партнерами по диалогу, наблюдателями и участниками желает целый ряд стран. Белорусские приоритеты взаимодействия с ШОС Александр Лукашенко вскоре озвучит коллегам на заседании в расширенном формате. Ожидается, что кроме актуальных региональных вопросов партнеры по альянсу затронут и международную повестку. По итогам саммита планируется подписание четырех десятков документов.