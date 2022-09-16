​Лукашенко в Самарканде посетил мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова

Новости Беларуси. Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 сентября, общаясь с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Это четвертая двусторонняя встреча в Самарканде, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день Александр Лукашенко начал с посещения мавзолея первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Он отдал дань уважения политику, который руководил этой страной четверть века. После белорусский лидер продолжил серию личных встреч с зарубежными коллегами и провел переговоры с Эбрахимом Раиси, главой Ирана. С этой страной Беларусь в последние годы значительно увеличила товарооборот, сейчас он составляет более 40 миллионов долларов. Политики единодушны в стремлении и дальше развивать сотрудничество.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

О чем-то договориться предварительно: о встречах, о повестке дня, о каких-то серьезных вопросах поговорить. Это очень важно, и в этом есть возможность. Нам надо интенсифицировать наши отношения, определить те направления, по которым мы будем строить отношения в перспективе между Ираном и Беларусью. А для этого наши специалисты, министры, министерства иностранных дел должны провести ревизию тех вопросов, по которым мы пытались когда-то договориться, по которым мы работаем. Отбросить то, что уже устарело. И оставить вопросы перспективного характера, по которым мы будем двигать наши отношения.

Основной день саммита шанхайского партнерства обещает быть насыщенным и плодотворным. Организации предстоит принять ряд важных решений, некоторые из них напрямую касаются нашей страны.