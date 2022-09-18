Три континента и четверть мирового ВВП. Найдёт ли Беларусь своё место в ШОС?

Чтобы у белорусов укреплялся и патриотический, и финансовый фундамент – одно другому не мешает, наша страна все больше присматривается к азиатскому региону. И регион все больше присматривается к нам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это подтвердил и саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Самарканде. По-настоящему историческая встреча. Посмотрите только на состав. Лидеры крупнейших мировых держав. Это контуры новой организации стран, которые стремятся к сотрудничеству без Запада и его диктата. Беларусь буквально в шаге от полноправного участия в этом союзе сильнейших. Хотя, судя по встрече в Самарканде, Александр Лукашенко уже давно свой в этой компании. На полях саммита Президент провел несколько важнейших встреч, в том числе с лидерами Китая и Ирана.

Древние молитвы в локациях средневековых мавзолеев отзывались шумом цивилизации.

Вертолетные патрули – такие меры безопасности понятны. Самарканд принимает борта первых лиц. Лидеров значимых стран мира и лидеров, которых уважают за их политическое долгожительство. Это Восток.

– Любимый Самарканд. Был я у вас дважды, по-моему.

– Спасибо. Визит рабочий, а протокол приема словно государственный: рота почетного караула, в эскорте сопровождения – мотоциклисты и вертолет. Безопасность? Скорее, уважение. И это, заметьте, Беларусь не полноправный член ШОС. Пока не полноправный. Де-юре. Де-факто отношение как к старейшинам на Востоке.

Шавкат Мерзеев, хозяин саммита, первым поприветствовал Президента Беларуси.

Я по первому своему образованию историк. Мы знаем, откуда цивилизации пошли. Я нашему сопровождающему, который со мной в машине сидел, сказал: вы можете спорить сегодня с Китаем только. Это цивилизации зарождались здесь. На политической площадке ШОС древние и большие страны не спорят, наоборот – ищут взаимные точки интересов. Понимание. Поэтому и 20 минут хватило официальным Ташкенту и Минску. Договорились о новом «Агроэкспрессе» и Межрегиональном форуме в Узбекистане. Если честно, начинали с товарооборота, который не покрывал расходы посольства. Теперь дипломатия приносит экономические дивиденды. «Товарооборот между нашими странами вырос в пять раз». Макей об экономическом сотрудничестве Беларуси и Узбекистана.

Первый день саммита наш Президент провел без галстука, зато плодотворно – встреча с генсеком ШОС. Читайте также: Лукашенко: сотрудничество с ШОС – наше и политическое, и экономическое будущее «Я не мог вас не поздравить». Президент Беларуси встретился с премьер-министром Пакистана «Умножьте то, что вы сказали, на два». Лукашенко заверил председателя КНР в надежности Беларуси как партнера Некоторых возмутил флаг Китая на маске. Это как товарный бренд. Лучше посмотрите на обилие белорусских флагов на мировом саммите. Недра Узбекистана богаты на золото, но и сама земля, что называется, «золотая». Такой же должна стать и геополитическая почва развития ШОС. Саженцы дубовой аллеи президентов – немаленькие, но свою силу они только набирают, как и сама организация. Через руки Анвара Алиева прошла вся история древнего Узбекистана. Он работник архива. А в день исторической самаркандской встречи ШОС у него еще и свой юбилей. Модератор саммита в два раза старше интеграционного объединения.

Анвар Алиев, руководитель информационной службы агентства «Узархив»:

Саммит-2022 уже вошел в историю: после пандемии, после этих ограничений – это одно из больших мероприятий. В архивных документах оно будет отражаться, и наши будущие поколения через несколько лет на основании этих архивных документах, будут знать, как он проходил. Будущее за ШОС. Сейчас это каждый второй житель планеты, страны трех континентов и четверть мирового ВВП. Но и прошлое тоже за ШОС. Меха славянских земель, китайский шелк, греческие вина, самаркандское стекло – стекались сюда, в империю Тимура.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Замысловатые географические узоры и красивая растительность – это рай на Земле. Мавзолеи – родовые усыпальницы так называемой родовой элиты, дело величия Тамерлана. Именно Амир Тимур заложил посылы современного ШОС: безопасность ради процветания и экономического развития. Философия Великого шелкового пути становиться новой идеологией геополитического направления: безопасность, экономика, равноправие. Лукашенко о давлении Запада: результат попыток установить такой порядок в мире – жесточайший экономический кризис.

Белорусского лидера слушали, цитировали. И даже репостили. В отличие от англосакской надменности, на Востоке привыкли к другим относится с уважением. Это и называется самодостаточностью.

Евгений Пустовой:

Ему не было равных мудрецов Древнего Вавилона, ангелы его питали, а львы лизали ноги. Даниил, Даниэль, Дониор – на всех мировых авраамических религиях его имя звучит практически одинаково. Поэтому сюда, в 18-метровую усыпальницу, ведут дороги мусульман, иудеев и, конечно же, христиан. Узбекистан в своем религиозном мире так похож на нашу Беларусь.

Мирные инициативы, экономическая интеграция. Сколько раз такие внешнеполитические посылы Минск демонстрировал Западу. Сколько раз встречал европейских функционеров с открытой душой. Остались глухими и немыми. Улыбку внешнеполитической победы Владимир Макей не скрывает. Беларусь – в ШОС. Сначала мы были партнером по диалогу, семь лет назад повысили свой статус. Теперь официальное решение Минска: хватит наблюдать – присоединяемся. Мирзиеев объявил о начале процедуры по представлению Беларуси полноправного членства ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества – это не военно-политический союз. Это подобие Великого шелкового пути. Это борьба с международным терроризмом. Это защита зеленой экономики и природного разнообразия. Но и в эту зону влияния слетаются «вашингтонские ястребы». На Тайвань снова обострять этнические конфликты. Даже нейтральную Индию перетягивают сразу в несколько проамериканских коалиций. К ней, кстати, и перешло председательство в организации. Обсудили и экологию, и геополитику, и санкции. Как прошел по-настоящему исторический саммит ШОС? Самое главное. При всем могуществе и даже ядерном потенциале все-таки великий путь ШОС – это не глобализация. Это интеграция. В чем отличие? Примитивно. Когда за круглым столом будут не американизированные хот-доги, а сотни блюд от драников до долмы.

Евгений Пустовой:

Из-за количества журналистов и языков, которые звучат в локациях саммита, становится понятна масштабность самой ШОС. Мне, чтобы написать красивый и достойный репортаж, необходимо занять заранее точку съемки. За моей спиной – лес штативов, а, учитывая беспрецедентные меры безопасности, я остался без своего оператора – он аккредитован в другом месте. Но мне помогли мои коллеги из ОНТ. Это называется взаимовыручка. Взаимовыручка – один из принципов работы и Шанхайской организации сотрудничества. Минск на самаркандский саммит приехал с самодостаточным кейсом – программой семи пунктов. Большинство касаются экономики. Но главное, как всегда, звучит из уст нашего Президента, не из протокольной речи: хватит дипломатических ужимок, давайте расправим свои широкие геополитические плечи. Тем более главы стран ШОС действительно будут покрепче всяких там макронов и шольцев.

«Самое главное сейчас – не упустить этот момент». Лукашенко о превращении ШОС в глобальную организацию.