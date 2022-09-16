Лукашенко: с учётом стратегически важного географического положения Беларусь органично дополнит структуру ШОС

Расширение «шанхайской семьи» – один из самых актуальных вопросов нынешнего саммита. Стать партнерами по диалогу, наблюдателями и участниками пожелал целый ряд стран. Иран сменил статус кандидата организации на роль полноправного участника. По этому пути готова идти и наша страна. В этом Беларусь получила единогласную поддержку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь с 2010 года является партнером по диалогу, а с 2015 года – наблюдателем в ШОС. У нас было достаточно времени, чтобы сопоставить цели и задачи организации с интересами своего государства, оценить напряженный и конструктивный характер ее работы, а также убедиться в собственных силах и возможностях. Мы очень признательны за единогласную поддержку в вопросе получения статуса полноправного члена. С учетом стратегически важного географического положения мы способны органично дополнить структуру организации. Можем предложить свои транзитный, промышленный, научный потенциал, опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии. Приоритеты Беларуси в ШОС неизменны – это эффективное сотрудничество с партнерами по укреплению региональной безопасности, интенсивному развитию экономического взаимодействия, углублению гуманитарных связей.

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