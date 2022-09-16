Обсудили и экологию, и геополитику, и санкции. Как прошёл по-настоящему исторический саммит ШОС? Самое главное

Самая крупная встреча мировых лидеров в открытом формате, несмотря на пандемийное время. В городе древней культуры Самарканд завершился саммит ШОС с прицелом на геополитическое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Угрозы мирового терроризма, гегемония западных центров, материальный разрыв между общественными стратами и странами. Среди международных объединений именно ШОС поднимает эти острые проблемы. Новость этого исторического саммита – начало процедуры по полноправному вхождению в организацию Беларуси. Смелые решения и задачи перед лидерами стран поставил глава нашего государства. Почему Шанхайская организация сотрудничества ШОС неофициально расшифровывается как шанс остаться суверенным? Тему продолжит Евгений Пустовой.

До прибытия президентов в конгресс-холл, сотрудники протокола саммита разглаживали флаги. Но в целом Шанхайская организация сотрудничества без шероховатостей. Основано на равноправии, открытости и балансе интересов. Поэтому постоянно привлекает новых участников. И пока руководители-основатели ШОС встречались в узком составе, у нашего Президента насыщенная утренняя повестка. На белоснежном надгробии первого президента суверенного Узбекистана Каримова красные розы от белорусского лидера. В Узбекистане есть такое понятие махалля. Этнические кварталы. В том, что здесь на перекрестке пестрых культур и разных религий люди живут в мире заслуга президента Каримова. От прошлого в будущее. Перспективы сотрудничества наш глава государства обсудил с коллегой из Ирана. Обе страны далеки географически. Но обе постоянно под пятой западных санкций. Для внешнеполитических ведомств уже в сформированы поручения. Лукашенко президенту Ирана: «Нам надо интенсифицировать наши отношения». Читайте здесь. Держаться вместе под эмблемой ШОС. На этом саммите наши страны объединяет еще и процедура вступления в организацию. Для Александра Лукашенко это уже пятая двухсторонняя встреча. Больше их было разве, наверное, только у хозяина саммита. Такие переговоры – это, что называется, бонус рабочего визита в Узбекистан. Основная цель – саммит ШОС.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Судьбоносные решения самаркандского саммита принимаются здесь, в конгресс-холле. С одной стороны он в окружении фешенебельных отелей, с другой стороны – новодел архитектурной аутентики «Вечный город». В современном Узбекистане, как в узорах хивинских ковров, гармонично сплетены современность и древность. А вот мироустройство принципов ШОС – это когда интеграция не разрушает границы суверенитета и уникальности. Самарканд – солнечный город. Но вся площадь перед конгресс-холлом мокрая. Ее специально помыли. В Узбекистане трепетное отношение к своей репутации. Только вот вместо привычной для нас красной ковровой дорожки здесь зеленая. В местном понимании этот цвет олицетворяет доброту и гармонию природы. Эта первая за три года очная встреча лидеров ШОС проходит на фоне явных геополитических перемен. Перед расширенным заседание первым хозяин саммита встречает Александра Лукашенко. По русскому алфавиту названия страны. Фотографии из Самарканда разлетаются по всему миру. Эксперты не стесняются в оценках. Встреча в Самараканде изменит мир. Статус полноправного членства обретет Иран. Десятым членом организации станет Беларусь. Помимо этого, как ожидается, статус партнера по диалогу получат Египет, Катар и Саудовская Аравия, а претендентами на него станут Бахрейн и Мальдивы.

Чжан Мин, генеральный секретарь ШОС:

Столкнувшись с влиянием эпохальных перемен, – и ситуация на мировой арене, и пандемия – мы еще более убедились в необходимости укрепления единства взаимодействия и активной деятельности. Относительно политической деятельности следует продолжать придерживаться положения Хартии ШОС и принципов шанхайского духа. Важно укреплять взаимодействие, углублять доверие друг к другу, решительно противостоять вмешательству извне. Активно содействовать увеличению числа стран, входящих в состав организации. Беларусь сотрудничает с ШОС уже давно, чтобы быть лишь государством наблюдателем. В один тон звучат рекомендации – пора начинать процедуру полноценного присоединения официального Минска. Выступления тяжеловесов ШОС вызывает приятную улыбку у Владимира Макея. Это дипломатическая победа. Мирзиеев объявил о начале процедуры по представлению Беларуси полноправного членства ШОС.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Поддерживаем вынесенное на утверждение совета глав государств решение о начале процедуры приема Республики Беларусь в члены Шанхайской организации сотрудничества. Подчеркну, мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Беларуси, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России. Это, несомненно, позволит укрепить возможности объединения в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области.

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:

Поддерживаем достигнутый консенсус о запуске процедуры принятия Республики Беларусь в качестве государства-члена. «Площадка для равноправного, уважительного диалога». Лукашенко о ШОС и фундаменте нового мира. Читайте здесь. ШОС за решение конфликтов политико-дипломатическим методом. А глава Узбекистана вообще предложил создать фонд поддержки Афганистана Но совсем другое предлагают нашим странам партнеры. Владимир Путин образно объяснил, как двойными стандартами удобряют почву противостояния.

Владимир Путин:

Яркий пример этого эгоизма – решение еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений. Мы знаем, насколько важны удобрения для решения продовольственной проблемы. Само решение о снятии санкций мы, конечно, приветствуем. Но оказывается, что эти санкции, в соответствии с разъяснением еврокомиссии от 10 сентября этого года, сняты только для стран-членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира? Хотел попросить секретариат ООН, а позавчера я говорил об этом и с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, господином Гутерришем, повлиять на решение еврокомиссии. Тему земельных метафор продолжил директор региональной антитеррористической структуры ШОС. Методы борьбы с терроризмом он сравнил со стрижкой газона.

Руслан Мирзаев, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС:

Сегодня очевидно, что эта работа по эффективности напоминает стрижку газона. Для сокрушения боевого потенциала международного терроризма, пресечения опасной тенденции роста радикализма, нам важно принять дополнительный комплекс совместных действенных мер по недопущению вовлечения молодежи в экстремизм, сформировать в обществе устойчивый иммунитет к различным деструктивным идеологиям. Предлагается перейти от защиты, обороны к наступательному воздействию на так называемые мозговые центры экстремистских организаций. Лукашенко о давлении Запада: результат попыток установить такой порядок в мире – жесточайший экономический кризис. Читайте здесь. Флаги Беларуси среди символов крупнейших государств мира под эмблемой ШОС с 2010 года. Сначала мы были партнерами по диалогу, семь лет назад повысили свой статус. Теперь официальное решение Минска – хватит наблюдать. В Самарканде началась процедура принятия Беларуси в «семью» ШОС.

Что называется, Минск на самаркандский саммит приехал с самодостаточным кейсом. Программой из семи пунктов. Большинство касаются экономики. В том числе зеленой – это тренд Китая. Сближение в логистике. Уже четвертый год ШОС декларирует умное и чистое сельское хозяйство и создание кластеров. Мы о том же. Среди программных документов самаркандского саммита создание эффективных транспортных коридоров. В перспективе зоны свободной торговли, формирование фонда и банка развития ШОС. Это будет внятным ответом на отключение от международных расчетов. Сблизить платежные системы и, конечно, увеличить расчеты в национальных валютах. Но вместе с защитой финансовой системы необходимо реагировать на климатические вызовы.

Эмомали Рахмон:

Особое значение для регионов ШОС приобретает вопрос защиты ледников от интенсивного таяния в следствие глобального потепления. Призываю вас, уважаемые коллеги, поддержать инициативу Таджикистана об объявлении 2025 года международным годом сохранения ледников и создания международного фонда защиты ледников. «В целях повышения авторитета». Лукашенко предложил ШОС провести международные соревнования по олимпийским видам спорта. ШОС – это точно не военно-политический блок. Нет у организации агрессивной розы ветров. А все учения лишь являются антитеррористическими. Но не стоит забывать, что в состав ШОС входят четыре ядерные державы: Россия, Китай, Индия и Пакистан. Учитывая вчерашнее заявление Си, мол большие страны должны отвечать за безопасность средних, это зонтик безопасности, похоже, начинает раскрывать свой потенциал.