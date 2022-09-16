От зелёных коридоров до мирного атома. Лукашенко озвучил белорусские приоритеты взаимодействия с ШОС

Новости Беларуси. Шанхайский дух и всестороннее сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира. Уверенность в этом Александр Лукашенко высказал 16 сентября на саммите Шанхайской организации партнерства в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совета глав государств прошло в расширенном формате. Александр Лукашенко озвучил коллегам белорусские приоритеты взаимодействия с ШОС – от зеленых транспортных коридоров и экономических вызовов до развития мирного атома. Президент уверен, из региональной организации шанхайское партнерство переросло в глобальное. Сегодня альянсу под силу совместно решать даже самые непростые проблемы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы выступаем за развитие взаимосвязанности, создание комбинированных зеленых коридоров и дальнейшее внедрение системы интегрированного управления транспортными потоками с использованием цифровых технологий. Убежден, что наступает благоприятное время для уже стартовавших логистических и инфраструктурных проектов, связывающих Европу с Азией, включая реализацию инициативы «Новый Евразийский сухопутный мост». Беларусь видит огромный потенциал ШОС в плане стимулирования торгово-экономического сотрудничества. Наиболее востребованные направления, по нашему мнению, – это промышленная и технологическая кооперация; цифровая трансформация и искусственный интеллект; зеленая экономика и климатическая адаптация; устранение необоснованных торговых барьеров.

Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества в сфере мирного атома, а также в области применения различных экономически эффективных и экологически чистых технологий. Мы готовы активно подключиться к совместной работе по обеспечению продовольственной безопасности нашей семьи – семьи ШОС, включая сотрудничество в сферах умного сельского хозяйства, агроинноваций, технологий точного земледелия и ресурсосберегающих технологий. Минск также выступает за расширение международного взаимодействия и развитие сотрудничества ШОС с другими региональными структурами, такими как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, что в конечном итоге может создать фундамент для дальнейшего укрепления евразийского партнерства на основе концепции «интеграция интеграций».