Что такое политический Восток? Рассказал политолог Шевцов
Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила.
Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы все примерно представляем, что такое западный мир в политическом, а не географическом смысле. Но что такое Восток? Это просто не Запад? Это совокупность очень разных стран, каждая из которых имеет индивидуальные проблемы с золотым миллиардом? Либо же это формирование некой общности, блока государств, связанных схожими ценностными установками и совпадающими интересами?
Юрий Шевцов, политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции:
Если пытаться ответить коротко, то под Востоком обычно в нашей традиции принято понимать неевропейские страны Евразии. Отчасти еще Северная Африка в силу того, что она является неотъемлемой частью исламского мира, а он в основном на Востоке. Было время, когда даже Балканы считались Востоком. Но сегодня это вот так, это та часть Азии, которая не Европа.
Надежда Сасс:
Мы выделили красным цветом страны, которые ввели санкции против России, то есть мы это воспринимаем как политический Запад. И зеленые – это страны ШОС. Это позволяет нам понять расположение сил и масштаб, как же выглядит политический Запад и политический Восток. Вопреки предсказаниям американских аналитиков конец истории не состоялся после распада Советского Союза, и спустя 30 лет западный либеральный порядок осыпается на глазах, сменяясь соперничеством великих держав, как это и было на протяжении большей части истории. Политическому Западу бросает вызов пока еще аморфный, но все более консолидирующийся политический Восток.
Читайте также:
«Мы можем стать их адвокатом в ШОС». Сможет ли Беларусь приблизить страны Латинской Америки к организации?
Украина и ШОС. Что волнует белорусское общество сегодня?
Главред «Россия в глобальной политике»: Узбекистан приложил огромные усилия, чтобы саммит ШОС стал событием