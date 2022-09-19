Что такое политический Восток? Рассказал политолог Шевцов

Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила. Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики.

Надежда Сасс, СТВ:

Мы все примерно представляем, что такое западный мир в политическом, а не географическом смысле. Но что такое Восток? Это просто не Запад? Это совокупность очень разных стран, каждая из которых имеет индивидуальные проблемы с золотым миллиардом? Либо же это формирование некой общности, блока государств, связанных схожими ценностными установками и совпадающими интересами?