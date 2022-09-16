Мирзиёев объявил о начале процедуры по представлению Беларуси полноправного членства ШОС

Шанхайский дух и всестороннее сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира. Уверенность в этом Александр Лукашенко высказал 16 сентября на саммите Шанхайской организации партнерства в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расширение «шанхайской семьи» – один из самых актуальных вопросов нынешнего саммита. Стать партнерами по диалогу, наблюдателями и участниками желает целый ряд стран. Так, Иран сменил статус кандидата организации на роль полноправного участника. По этому пути готова идти и наша страна. В этом Беларусь получила единогласную поддержку.