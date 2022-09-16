Прямой эфир

Мирзиёев объявил о начале процедуры по представлению Беларуси полноправного членства ШОС

16 сентября 2022 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шанхайский дух и всестороннее сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира. Уверенность в этом Александр Лукашенко высказал 16 сентября на саммите Шанхайской организации партнерства в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расширение «шанхайской семьи» – один из самых актуальных вопросов нынешнего саммита. Стать партнерами по диалогу, наблюдателями и участниками желает целый ряд стран. Так, Иран сменил статус кандидата организации на роль полноправного участника. По этому пути готова идти и наша страна. В этом Беларусь получила единогласную поддержку.

Мирзиёев объявил о начале процедуры по представлению Беларуси полноправного членства ШОС-1

Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:
Приветствуем подписание меморандумов о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республике Египет и государству Катар. Кроме того, мы принимаем решение о начале процедуры по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС, а Королевству Бахрейн, государству Кувейт, Мальдивской Республике, Объединенным Арабским Эмиратам и Республике Союз Мьянма – партнерства по диалогу. Расширение географического охвата ШОС – еще одно подтверждение востребованности нашей организации, демонстрирующей эффективность, взаимопонимание и динамизм.

От зеленых коридоров до мирного атома. Лукашенко озвучил белорусские приоритеты взаимодействия с ШОС.

# Шанхайская организация сотрудничества # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
От зелёных коридоров до мирного атома. Лукашенко озвучил белорусские приоритеты взаимодействия с ШОС
16 сентября 2022 11:18

От зелёных коридоров до мирного атома. Лукашенко озвучил белорусские приоритеты взаимодействия с ШОС

​Лукашенко в Самарканде посетил мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова
16 сентября 2022 08:37

​Лукашенко в Самарканде посетил мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова

«Я не мог вас не поздравить». Президент Беларуси встретился с премьер-министром Пакистана
15 сентября 2022 17:29

«Я не мог вас не поздравить». Президент Беларуси встретился с премьер-министром Пакистана