Высокомерие оставим Европе. Как проходит подготовка к саммиту ШОС в Самарканде?

Новости Беларуси. Интеграция в ШОС и ряд двухсторонних встреч. В предстоящие два дня президент Беларуси посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это объединение продолжает набирать геополитическую мощь, но остается клубом равноправных государств. К слову, свой статус наблюдателя Беларусь готова сменить на роль полноправного члена альянса – соответствующая заявка подана. Официальное заседание в расширенном составе у лидеров запланировано на пятницу, 16 сентября, где обсудят мировую повестку. Впрочем, на полях саммита также пройдет немало встреч президентов тет-а-тет. О предстоящих днях большой политики в Самарканде – политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, обозреватель политический:

Самарканд – самый успешный мирный проект воинственного Тамерлана. В переводе с тюркского Самарканд – это «богатое поселение». Культурой и историей. Столица нынешнего саммита ШОС древнее Рима. И сюда действительно вели дороги Великого шелкового пути. Похоже, в XXI веке геополитическая мощь возвращается в Азию. Если у Европы остается лишь высокомерие, то здесь ресурсы и потенциал.

В этом клубе евроазиатских центров сил уже седьмой год Беларусь является государством-наблюдателем. Для нас главная новость предстоящего саммита в Самарканде – Минск подал заявку на полноправное членство в ШОС.

Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

С 2016 года Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич присутствует на всех саммитах ШОС. Это говорит о том, что мы заинтересованы и что наши партнеры тоже видят в нас надежного и стабильного партнера. Это будет основой того, что, надеюсь, в ближайшее время совершится – мы станем кандидатами в ШОС. Что такое кандидат ШОС. Эта страна практически в ШОС, но будет проходить процедура согласования документов, законов совместной деятельности. Это приблизительно занимает год-два, мы готовы.

ШОС в экономическом плане – альтернатива ЕС, в политическом – «Большой семерке». Население стран Шанхайской организации сотрудничества превышает 3 миллиарда человек. Это почти что каждый второй житель Земли. Шанхайский дух близок и международным инициативам Минска. Это взаимодействие разных цивилизаций без поглощения и доминирования больших над малыми. За столом переговоров ШОС и средний по размерам Узбекистан, и громадный Китай. Ради общего блага учитывая интересы каждого – то, чего так не хватает западному мироустройству.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

С нашей стороны мы готовы к сотрудничеству, но решение будет принято, конечно, другими коллегами – странами-участницами этого саммита. Мы всегда готовы к сотрудничеству и желаем Беларуси присоединится и стать членом ШОС.