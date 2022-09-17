Пустовой: сейчас либо лидер, либо статист с атрибутами демократии. Статистов тасуют, на лидеров устраивают охоту

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

С праздником! С апогеем Года исторической памяти. Всех, кто понимает, тех, кто поймет, и обязательно тех, кто не хочет осознавать глубину этого события. Сегодня без патетики и творчества. Сегодня сермяжная правда. Ну что, как говорили в 39-м, погнали наши панское войско за Буг. О главном, в смысле Первом, и значимых событиях страны – «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Единство. А как это хораша гучыць па-беларуску. Адзінства, яднанне. Кому не дошло – Беларусь стала той, какой должна была быть. Стала собой. Эта дата объединила всю боль и надежды нашей истории. От разделенных костров племен сначала наши предки собирались в центры княжеств – Полоцкого и Туровского. Затем в очень большое – Великое княжество.

Утописты величия Европы не смогли нашу историю втоптать под Грюнвальдом. Зато подхалимством и подкупами тогдашней элиты, деньгами и шляхетными вольностями такую страну угробили. Еще раз, коррупция и декларирование свобод, как там, на Западе, и лозунги перамен. Ничего не напоминает?