Пустовой: сейчас либо лидер, либо статист с атрибутами демократии. Статистов тасуют, на лидеров устраивают охоту

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
С праздником! С апогеем Года исторической памяти. Всех, кто понимает, тех, кто поймет, и обязательно тех, кто не хочет осознавать глубину этого события. Сегодня без патетики и творчества. Сегодня сермяжная правда. Ну что, как говорили в 39-м, погнали наши панское войско за Буг. О главном, в смысле Первом, и значимых событиях страны – «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Единство. А как это хораша гучыць па-беларуску. Адзінства, яднанне. Кому не дошло – Беларусь стала той, какой должна была быть. Стала собой. Эта дата объединила всю боль и надежды нашей истории. От разделенных костров племен сначала наши предки собирались в центры княжеств – Полоцкого и Туровского. Затем в очень большое – Великое княжество.
Утописты величия Европы не смогли нашу историю втоптать под Грюнвальдом. Зато подхалимством и подкупами тогдашней элиты, деньгами и шляхетными вольностями такую страну угробили. Еще раз, коррупция и декларирование свобод, как там, на Западе, и лозунги перамен. Ничего не напоминает?
Исполнитель политического убийства нашего суверенитета спустя полтысячелетия так и не поменялся – Варшава. Правда, сейчас и она – вассал еще большего гегемона. Заокеанского монстра. Левиафана. И знаете, наш Президент Лукашенко и его вертикаль выстояли. Так что те, кто восхищается Витовтом, восхищайтесь, только на четыре умножьте и еще больше восхищайтесь нынешним лидером. Ему пришлось сдержать целую розу ветров разрухи.
А вот Европа теперь сделала уже две исторические ошибки. Костры инквизиции и пламя ненависти к России. За это снова запахло дымком. А что будет зимой? Только вот в качестве инквизиторов, сжигающих красивую девушку Европу, выступили англосаксы. Эта, знаете, вся их бытийность напоминает идеологию раковых клеток. Их бизнесы процветали, а пенсионеры путешествовали по миру за счет богатств России. Банальная философия господ.
Подробности в видеоматериале.
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