Главред «Россия в глобальной политике»: Узбекистан приложил огромные усилия, чтобы саммит ШОС стал событием

Надежда Сасс с новой программой « САСС уполномочен заявить » на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила.

Надежда Сасс, СТВ : Естественно, геополитические потрясения этого года заставляют совершенно иначе оценивать все международные процессы. В связи с этим трудно отделаться от такого впечатления, что саммит ШОС в Самарканде был неким слетом лидеров политического Востока. И далеко не все, кто приехал, настроены на открытую конфронтацию с Западом, но они точно не готовы следовать в его фарватере. Как вы через такую призму оцениваете мероприятие в Самарканде в целом?

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай»:

Самарканд в этом году – действительно очень крупное событие. Во-первых, потому, что контекст очень благоприятствует вниманию. Во-вторых, сбор очень большой. То есть помимо тех, кто является руководителями стран – членов ШОС, еще и государства, которые не являются, собираются или не собираются вступать, но во всяком случае считают важным там присутствовать. Как, например, турецкий президент. И в-третьих, здесь не стоит сбрасывать со счета страну-организатора, потому что Узбекистан, во-первых, приложил огромные усилия к тому, чтобы это мероприятие не просто состоялось, но и стало событием. Во-вторых, сейчас такая международная обстановка складывается, что региональные организации, во-первых, важны, потому что глобальные структуры, международные институты в тяжелом кризисе и именно на региональный уровень переходит решение многих вопросов.

Надежда Сасс:

Да, и ясно, что ШОС сегодня объединяет страны, многие из которых имеют серьезные взаимные противоречия и даже конфликты. Чего стоят хотя бы отношения Индии с Пакистаном? В этом смысле насколько Россия и Китай как главные лидеры организации способны содействовать смягчению этих противоречий ради интересов более высокого порядка, а именно коллективной обструкции претензий США на глобальное доминирование?