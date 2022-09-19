Главред «Россия в глобальной политике»: Узбекистан приложил огромные усилия, чтобы саммит ШОС стал событием
Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила.
Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики.
Надежда Сасс, СТВ:
Естественно, геополитические потрясения этого года заставляют совершенно иначе оценивать все международные процессы. В связи с этим трудно отделаться от такого впечатления, что саммит ШОС в Самарканде был неким слетом лидеров политического Востока. И далеко не все, кто приехал, настроены на открытую конфронтацию с Западом, но они точно не готовы следовать в его фарватере. Как вы через такую призму оцениваете мероприятие в Самарканде в целом?
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай»:
Самарканд в этом году – действительно очень крупное событие. Во-первых, потому, что контекст очень благоприятствует вниманию. Во-вторых, сбор очень большой. То есть помимо тех, кто является руководителями стран – членов ШОС, еще и государства, которые не являются, собираются или не собираются вступать, но во всяком случае считают важным там присутствовать. Как, например, турецкий президент. И в-третьих, здесь не стоит сбрасывать со счета страну-организатора, потому что Узбекистан, во-первых, приложил огромные усилия к тому, чтобы это мероприятие не просто состоялось, но и стало событием. Во-вторых, сейчас такая международная обстановка складывается, что региональные организации, во-первых, важны, потому что глобальные структуры, международные институты в тяжелом кризисе и именно на региональный уровень переходит решение многих вопросов.
Надежда Сасс:
Да, и ясно, что ШОС сегодня объединяет страны, многие из которых имеют серьезные взаимные противоречия и даже конфликты. Чего стоят хотя бы отношения Индии с Пакистаном? В этом смысле насколько Россия и Китай как главные лидеры организации способны содействовать смягчению этих противоречий ради интересов более высокого порядка, а именно коллективной обструкции претензий США на глобальное доминирование?
Федор Лукьянов:
Индия ведет себя, можно сказать, эгоистично. В данном случае это необязательно негативно. Индия руководствуется исключительно собственными интересами. Сказать, что Индия поддерживает Россию и одобряет те действия, которые предпринимает российское руководство в рамках специальной военной операции, – нет, не одобряет. И тут никаких иллюзий быть не должно. Сказать, что Индия хотела бы вмешиваться каким-то образом в этот конфликт, – боже упаси! Никак. Зато те возможности, которые открываются, а именно невероятно благоприятная ситуация по закупке нефти, да и вообще большой интерес, вспыхнувший в России к сотрудничеству с Индией по самым разным направлениям в сфере машиностроения, например. Индии это невероятно выгодно, для Индии это очень позитивный тренд. И они совершенно не считают себя обязанными жертвовать этим ради того, чтобы получить какие-то словесные похвалы или даже обещания, преференции со стороны Соединенных Штатов или Европейского союза. Индия не та страна, на которую можно нажать в этом плане. Это вызывает удивление и у Европы, и у Соединенных Штатов. Это новая реальность, к которой придется привыкнуть.
Читайте также:
Георгий Гриц о саммите ШОС: «Америка как кукловод боится этих личных встреч»
«Мы можем стать их адвокатом в ШОС». Сможет ли Беларусь приблизить страны Латинской Америки к организации?
Украина и ШОС. Что волнует белорусское общество сегодня?