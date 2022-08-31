Лукашенко провёл телефонные разговоры с Алиевым, Мирзиёевым, Путиным, Назарбаевым и Матвиенко

Новости Беларуси. Президент Беларуси 30 и 31 августа провел ряд телефонных разговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси 30 и 31 августа провел ряд телефонных разговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым прежде всего обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений. Также лидеры обменялись мнениями и по тематике международной повестки дня.
Главной темой разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым стал предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоятся уже в середине сентября. В нем Александр Лукашенко планирует принять участие. Не осталась без внимания и тема развития белорусско-узбекских отношений как в разрезе двустороннего сотрудничества, так и через призму взаимодействия в интеграционных структурах.
О предстоящем саммите в Узбекистане шла речь и во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Там президенты Беларуси и России договорились провести встречу. Обсудили, впрочем, лидеры не только данные планы, но и график дальнейших контактов в целом. А также белорусско-российские отношения, наиболее актуальные вопросы и ситуацию в регионе и мире.
Пообщался белорусский лидер по телефону и с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсуждали двухсторонние отношения и международную повестку дня.
Состоялся также телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.
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