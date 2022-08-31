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Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко с днём рождения

31 августа 2022 10:13
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 30 и 31 августа провел ряд телефонных разговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко с днём рождения-1

Не обошлось и без поздравлений. Многочисленные послания в адрес Александра Лукашенко приходят в эти дни от зарубежных лидеров, в частности от председателя КНР, президентов Египта, Таджикистана, Венесуэлы, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, премьер-министра Армении. Телеграммы получены и от известных деятелей различных сфер как ближнего, так и дальнего зарубежья, руководителей интеграционных структур.  

Лукашенко провел телефонные разговоры с Алиевым, Мирзиеевым, Путиным, Назарбаевым и Матвиенко – читать далее.  

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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