Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко с днём рождения

Не обошлось и без поздравлений. Многочисленные послания в адрес Александра Лукашенко приходят в эти дни от зарубежных лидеров, в частности от председателя КНР, президентов Египта, Таджикистана, Венесуэлы, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, премьер-министра Армении. Телеграммы получены и от известных деятелей различных сфер как ближнего, так и дальнего зарубежья, руководителей интеграционных структур.

Лукашенко провел телефонные разговоры с Алиевым, Мирзиеевым, Путиным, Назарбаевым и Матвиенко – читать далее.