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Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. О чём говорили?

04 июля 2023 18:29
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С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу Организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждения прошли в формате видеоконференции. На повестке, в том числе вопрос вступления Беларуси в «шанхайскую семью».

Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. О чём говорили?-1

Как не раз подчеркивал глава государства, Беларусь видит в этом политическое, экономическое и военно-политическое будущее. Напомним, Беларусь стала партнером по диалогу ШОС с 2010 года, когда Организация была еще молодой и только пыталась встроиться в мировой порядок. С 2015-го наша страна обрела статус наблюдателя. Процедура вступления Беларуси в ШОС была запущена в Самарканде в 2022 году. Завершить процесс планируется в максимально возможные сжатые сроки. Именно на партнеров Шанхайской организации приходится 70 % товарооборота нашей страны.

Об экономических и политических дивидендах – Евгений Пустовой. В шаге от вступления в ШОС.

Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. О чём говорили?-4

Иран принят. С нами меморандум подписан. Ждем ратификации. Учитывая видеоформат саммита, внешнеполитическое ведомство нашей страны заранее собрало все подписи под документом. Впрочем, договоренности были получены еще ранее, в Самарканде.

«Рассчитываем, что это произойдет в ближайшей перспективе». Алейник о вступлении Беларуси в ШОС.

Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. О чём говорили?-7

Другого такого альтернативного и представительного диалога у человечества нет. Интеграционных аббревиатур достаточно. Но одни, глобальные, служат интересам узкого пула государств коллективного Запада. Другие напоминают объединения по интересам. Историческая миссия Шанхайской организации сотрудничества – отвечать на вызовы трансформации нового мирового порядка.

Лукашенко: сегодня мы видим полный слом всех правил и понятий. Подробности здесь.

За два часа Минск принял поздравления от руководства стран, где проживает почти половина землян. Лидеры государств ШОС поздравили Александра Лукашенко с прошедшим Днем Независимости и высказали слова поддержки и одобрение – присоединиться к семье ШОС.

Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. О чём говорили?-10

Владимир Путин, президент России:
Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь. Убеждены, что членство Беларусь, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения.

Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. О чём говорили?-13

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан:
Близится к завершению и процесс вступления Республики Беларусь в нашу Организацию. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить нашего коллегу, президента Александра Григорьевича Лукашенко, с прошедшим вчера Днем Независимости Беларуси. Я желаю братскому белорусскому народу благополучия и процветания.

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Казахстан – следующий в очереди председательствующих. И у Токаева много инициатив. Особенно в экономическом плане.

Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. О чём говорили?-16

Касым-Жомарт Токаев:
Предлагаем создать партнерскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров. Конкретные модальности данного механизма могут быть рассмотрены правительствами наших стран с подключением глав транспортных и железнодорожных администраций.

Действительно, по разным оценкам, на пространство ШОС приходится от четверти до трети мировой экономики. 15 % мировой торговли. У ШОС – мировой авторитет. На заседании участвовал генсек ООН. Правда, с переводом его речи произошел казус. Все отнеслись с пониманием. Не привыкать. Полно казусов и в мировой политике. Или это уже такой геополитический мейнстрим.

Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. О чём говорили?-19

Владимир Путин:
Все острее становятся геополитические противоречия, продолжается деградация системы международной безопасности. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности.

Цветные революции, проблемы из-за Афганистана – куда ни глянь, руку приложили американцы. ШОС берется за их решение. В итоге зона влияния Организации растет.

Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. О чём говорили?-22

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Нью-делийский саммит ШОС оказался не менее ярким предыдущего, самаркандского. Прошел в рамках зум-конференции. Но учитывая те вопросы, которые были обсуждены, температура соответствовала нынешней в Индии. Было горячо. Получается, ШОС начинает влиять и на политический климат мира.

Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. О чём говорили?-25

К следующему саммиту Беларусь может получить статус полноправного членства. И на саммите в привычном формате это даже будет выглядеть празднично. Круг доверия под эмблемой ШОС становится шире. А «в десяточку» и с инициативами, и в целом по номеру вступления попала именно Беларусь.

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# Шанхайская организация сотрудничества # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Владимир Путин # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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