«Признательны тем, кто нас в этом поддерживает». Лукашенко об условиях вступления Беларуси в ШОС

С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу Организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждения прошли в формате видеоконференции. На повестке в том числе вопрос вступления Беларуси в «шанхайскую семью».

На расстоянии, но с близкой позицией. Саммит ШОС сегодня, 4 июля, прошел в онлайн-формате и с принятием реальных решений. Нынешняя встреча лидеров – на полях, вернее, на экранах девайсов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надеюсь, что следующее заседание мы сможем провести в очном формате. Вроде бы и пандемия закончилась. Убежден, с приходом в ШОС такого мощного государства с богатейшей историей и культурой, как Исламская Республика Иран, и новых партнеров по диалогу – Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Мьянмы, Мальдивской Республики – мы станем еще сплоченнее и эффективнее. Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к Шанхайской организации сотрудничества. Мы соответствующую работу провели и признательны тем, кто нас в этом поддерживает.

Читайте также:

Лукашенко: сегодня мы видим полный слом всех правил и понятий

«Рассчитываем, что это произойдет в ближайшей перспективе». Алейник о вступлении Беларуси в ШОС

«Все наши планы рискуют остаться на бумаге». Лукашенко предложил создать молодежную платформу ШОС