«Рассчитываем, что это произойдёт в ближайшей перспективе». Алейник о вступлении Беларуси в ШОС
Новости Беларуси. С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. Обсуждения прошли в формате видеоконференции. На повестке в том числе вопрос вступления Беларуси в «шанхайскую семью».
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Как только процесс ратификации всеми странами-членами будет завершен, можно будет говорить о полноправном вступлении нашей страны в Организацию. Рассчитываем, что это произойдет в ближайшей перспективе. С нашей стороны вся необходимая законодательная работа проделана. Речь идет об одномоментной ратификации Меморандума и 47 соглашений, подписанных в рамках ШОС государствами-членами, к которым Беларусь присоединяется в рамках этого процесса. Все без исключения лидеры очень схожи в своих оценках происходящих изменений в мире и стремлении к построению более справедливого миропорядка. Сегодняшний саммит подтвердил нацеленность всех без исключения лидеров к большей сплоченности, большей солидарности, уважению коренных интересов стран-участниц этой уважаемой организации и дальнейшего поступательного устойчивого развития всех без исключения стран-членов.
Сергей Алейник подчеркнул, что Беларусь рассматривает ШОС как организацию, которая нацелена на практические направления сотрудничества. Сегодня на первый план выходят вопросы безопасности и торгово-экономического взаимодействия. В настоящее время товарооборот стран ШОС составляет 20 % от мирового. Что касается Беларуси, именно на партнеров Шанхайской организации приходится 70 % товарооборота.
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