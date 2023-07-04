«Рассчитываем, что это произойдёт в ближайшей перспективе». Алейник о вступлении Беларуси в ШОС

Новости Беларуси. С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: сегодня мы видим полный слом всех правил и понятий

Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. Обсуждения прошли в формате видеоконференции. На повестке в том числе вопрос вступления Беларуси в «шанхайскую семью».