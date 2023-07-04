Алейник: воля лидеров стран – членов ШОС будет играть очень важную роль в выстраивании системы безопасности

С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу Организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждения прошли в формате видеоконференции. На повестке в том числе вопрос вступления Беларуси в «шанхайскую семью».

В повестке ШОС вместе с борьбой за безопасность и самостоятельность принятия решений – задача созидания. Строительство трансгосударственного транспортного коридора Юг – Север. А компас человечества все чаще показывает смещение геополитического полюса на Восток.