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Выделено 1,5 миллиона рублей – о гражданских инициативах поговорили с экспертом

02 марта 2026 18:28
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Столица берет серьезную высоту благоустройства. В работе дворы, дороги, зоны отдыха и рекордные посадки. Плюс пляжи, которые не пустуют даже зимой. О том, каким будет Минск в новом сезоне и где приземлится настоящий вертолет, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Около 11 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников – узнали, как озеленят Минск в 2026 году.

Екатерина Забенько, СТВ:
Как часто жители обращаются с такими инициативами? Количество таких энтузиастов с каждым годом растет? Какова сама технология утверждения этих проектов? Наверное, это как-то обсуждается в Мингорсовете?

Выделено 1,5 миллиона рублей – о гражданских инициативах поговорили с экспертом-2

Вячеслав Кузнецов, председатель постоянной комиссии по самоуправлению и правопорядку Мингорсовета:
Все инициативы, которые попадают на конкурс, рассматриваются вначале местной исполнительной властью о целесообразности. Тогда уже комиссия совместно с органами и комитетами Мингорисполкома определяет приоритеты и выстраивается. В 2025 году на гражданские инициативы было выделено 400 тысяч рублей, а в текущем году 1,5 миллиона.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Вячеслав Кузнецов # Государственная политика

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