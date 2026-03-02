Выделено 1,5 миллиона рублей – о гражданских инициативах поговорили с экспертом

Столица берет серьезную высоту благоустройства. В работе дворы, дороги, зоны отдыха и рекордные посадки. Плюс пляжи, которые не пустуют даже зимой. О том, каким будет Минск в новом сезоне и где приземлится настоящий вертолет, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Около 11 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников – узнали, как озеленят Минск в 2026 году.

Екатерина Забенько, СТВ:

Как часто жители обращаются с такими инициативами? Количество таких энтузиастов с каждым годом растет? Какова сама технология утверждения этих проектов? Наверное, это как-то обсуждается в Мингорсовете?