Как благоустроят дворы Минска в 2026 году – узнали в Мингорисполкоме

Столица берет серьезную высоту благоустройства. В работе дворы, дороги, зоны отдыха и рекордные посадки. Плюс пляжи, которые не пустуют даже зимой. О том, каким будет Минск в новом сезоне и где приземлится настоящий вертолет, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Около 11 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников – узнали, как озеленят Минск в 2026 году.
Екатерина Забенько, СТВ:
Какие районы получат наибольший импульс для обновления? Это центр города или, может быть, какие-то определенные районы городские?
Андрей Садовский, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Традиционно мы не делаем выбор на каком-то районе, на каком-то отдельном участке. Во всех районах ведутся работы по благоустройству – это дворы, скверы, озеленение. В 2026 году порядка тысячи дворов будет благоустроено. По всему городу будет порядка 220 дворов комплексно благоустроено, то есть выполнено более пяти видов работ. Акцент делается также на не только количественные показатели, но и на качественные. Так можно заметить то, что переходим от ямочного ремонта к полной замене покрытий на внутридворовых территориях. Малые архитектурные формы – уже стараемся не то, что подкрашивать, ремонтировать, а полностью заменять. Устанавливается новое детское игровое оборудование. По системе сбора отходов тоже уходим от старых контейнерных площадок и переходим уже к современным модульным контейнерным конструкциям, которые, в принципе, на многих дворовых территориях уже установлены. Эта работа будет продолжена.
Подробности в видео.