Как благоустроят дворы Минска в 2026 году – узнали в Мингорисполкоме

Столица берет серьезную высоту благоустройства. В работе дворы, дороги, зоны отдыха и рекордные посадки. Плюс пляжи, которые не пустуют даже зимой. О том, каким будет Минск в новом сезоне и где приземлится настоящий вертолет, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Около 11 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников – узнали, как озеленят Минск в 2026 году.

Екатерина Забенько, СТВ:

Какие районы получат наибольший импульс для обновления? Это центр города или, может быть, какие-то определенные районы городские?