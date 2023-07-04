Си Цзиньпин: «На правильном пути мы сообща добиваемся великих целей». Что готов предложить Китай ШОС?

С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу Организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждения прошли в формате видеоконференции. На повестке в том числе вопрос вступления Беларуси в «шанхайскую семью».

На фоне всеобщего потепления еще острее перед человечеством стоит вопрос продовольственной безопасности. Но в поисках новых земель и ресурсов продолжается похолодание отношений между глобальными игроками. Агрессивность уходящей эпохи гегемонизма толкает крупнейшие державы мира к более тесному сотрудничеству. Не обижая средние и небольшие государства.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Cовременный мир претерпевает перемены и потрясения, набирают обороты невиданные за столетие тектонические процессы глобальной трансформации, человечество стоит перед беспрецедентно серьезными вызовами. Что выбрать: единство или раскол? Мир или конфликт? Сотрудничество или противостояние? Эти вопросы снова актуальны в наше время. Мой ответ таков: стремление людей к лучшей жизни – вот, что должно быть нашим ориентиром. Мир, развитие, сотрудничество, взаимовыгода – необратимая историческая тенденция. В настоящее время китайский народ продвигает собственную модернизацию под руководством Компартии Китая. Мы готовы своими новыми достижениями в китайской модернизации предоставить миру, в том числе партнерам по ШОС, новые возможности во имя прекрасного мира. Как говорится, на правильном пути мы сообща добиваемся великих целей. ШОС идет в ногу с веянием эпохи, соответствует направлению прогресса человечества, будет непременно динамично развиваться и укрепляться при наших совместных усилиях.

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