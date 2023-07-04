Лукашенко: сегодня мы видим полный слом всех правил и понятий

Новости Беларуси. С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. Обсуждения прошли в формате видеоконференции. На повестке в том числе вопрос вступления Беларуси в «шанхайскую семью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже подписан Меморандум об обязательствах нашей страны в целях получения статуса государства – члена организации. В будущем все страны-участники должны ратифицировать документ. При выполнении этих условий Беларусь присоединится к договорно-правовой базе ШОС, которая включает порядка 40 документов. Это упростит и придаст новый импульс сотрудничеству на европейском континенте, в том числе в вопросе безопасности, который является наиболее актуальным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тема нашего саммита – на пути к безопасному ШОС. Она крайне актуальна в условиях углубляющегося кризиса международных отношений. Надо признать, прежняя система безопасности не была идеальной, но тем не менее предполагала механизмы сдержек и противовесов, обязательность исполнения норм международного права. Сегодня же мы видим полный слом всех правил и понятий. Поэтому не удивительно, что ШОС вынуждена еще более сфокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе. Твердо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех без исключения государств, Минск на различных международных площадках постоянно проводит работу по поиску компромиссных решений и развязок.