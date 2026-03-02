Приведут ли паводки к серьезным проблемам и какая погода ждет Беларусь? Обсудили в ток-шоу «По существу»

Весна после снежной зимы. Какую опасность это несет и где уже не то чтобы лед тронулся, а капитально прибывает вода? Какие прогнозы на паводок и чем он грозит? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили водный режим белорусских рек, готовность госорганов и возможные экономические антиэффекты большой воды. Какие факторы влияют на паводок?

Владимир Гедроец, директор УП «Столинское ПМС»:

Паводок состоит из нескольких составляющих. Как гидрологи сказали, снежный покров, который выпал в январе, упал не на замерзшую землю. Это тоже является немаловажным фактором. Для прохождения паводка составляющим является и снежный покров. Снежный покров на данный момент был большой, но грунты нашей земли были талые, что благоприятствует для поглощения грунтовых вод. Второй фактор – чтобы в момент вхождения паводка реки были в берегах, чтобы была возможность, где саккумулировать эту талую воду в реках и в мелиоративных каналах. Дальше – скорость таяния. Последние дни тоже очень благоприятствует днем оттепель, а ночью похолодание, это тоже сдерживание паводка. Еще один из факторов – как быстро вскроются реки ото льда, чтобы не было затора. Если эти все факторы благоприятно проходят, то существенных проблем быть не должно. Придет ли циклон «Хавьер» в Беларусь?

Елена Зубчёнок, начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета:

Природа непредсказуема. Никто не может знать, что будет. Синоптики дают прогноз на ближайшие 7 дней. Кирилл Казаков, СТВ:

А прогноз погоды на месяц? Елена Зубчёнок:

Это расчет моделей. Если вы посмотрите сегодня и посмотрите, например, на следующий день, там уже поменяется все. Никто этого предсказать не может. Алена Сырова, СТВ:

На долгосрочную перспективу вы не смотрите? Елена Зубчёнок:

Нет. Никто не смотрит, я вам больше скажу. Синоптики, гидромедцентры не смотрят. Модель – это просто расчетная характеристика, скажем так. Сейчас у нас прогноз, до конца декады у нас ожидается такой характер погоды: днем положительное, ночью слабо отрицательное. Кирилл Казаков:

До следующей пятницы мы можем приблизительно понимать, как в народе говорят, днем подтаяло, ночью подморозило, таким образом снег уходит. Елена Зубчёнок:

Что как раз таки хорошо скажется. Почему в Беларуси используют именно соль для подсыпки дорог?