Приведут ли паводки к серьезным проблемам и какая погода ждет Беларусь? Обсудили в ток-шоу «По существу»
Весна после снежной зимы. Какую опасность это несет и где уже не то чтобы лед тронулся, а капитально прибывает вода? Какие прогнозы на паводок и чем он грозит?
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили водный режим белорусских рек, готовность госорганов и возможные экономические антиэффекты большой воды.
Какие факторы влияют на паводок?
Владимир Гедроец, директор УП «Столинское ПМС»:
Паводок состоит из нескольких составляющих. Как гидрологи сказали, снежный покров, который выпал в январе, упал не на замерзшую землю. Это тоже является немаловажным фактором. Для прохождения паводка составляющим является и снежный покров. Снежный покров на данный момент был большой, но грунты нашей земли были талые, что благоприятствует для поглощения грунтовых вод.
Второй фактор – чтобы в момент вхождения паводка реки были в берегах, чтобы была возможность, где саккумулировать эту талую воду в реках и в мелиоративных каналах.
Дальше – скорость таяния. Последние дни тоже очень благоприятствует днем оттепель, а ночью похолодание, это тоже сдерживание паводка.
Еще один из факторов – как быстро вскроются реки ото льда, чтобы не было затора. Если эти все факторы благоприятно проходят, то существенных проблем быть не должно.
Придет ли циклон «Хавьер» в Беларусь?
Елена Зубчёнок, начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета:
Природа непредсказуема. Никто не может знать, что будет. Синоптики дают прогноз на ближайшие 7 дней.
Кирилл Казаков, СТВ:
А прогноз погоды на месяц?
Елена Зубчёнок:
Это расчет моделей. Если вы посмотрите сегодня и посмотрите, например, на следующий день, там уже поменяется все. Никто этого предсказать не может.
Алена Сырова, СТВ:
На долгосрочную перспективу вы не смотрите?
Елена Зубчёнок:
Нет. Никто не смотрит, я вам больше скажу. Синоптики, гидромедцентры не смотрят. Модель – это просто расчетная характеристика, скажем так. Сейчас у нас прогноз, до конца декады у нас ожидается такой характер погоды: днем положительное, ночью слабо отрицательное.
Кирилл Казаков:
До следующей пятницы мы можем приблизительно понимать, как в народе говорят, днем подтаяло, ночью подморозило, таким образом снег уходит.
Елена Зубчёнок:
Что как раз таки хорошо скажется.
Почему в Беларуси используют именно соль для подсыпки дорог?
Александр Спургяш, заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Переживать сильно не стоит. Соль, про которую вы говорите, это реагент, который зарекомендовал себя уже многие годы, коммунальщики используют его каждый год. Каких-то негативных последствий в связи с его применением мы не отмечаем.
Да, конечно, есть определенные неудобства для жителей города. Люди жалуются на то, что портится обувь. Мы дышим этими парами... Да, действительно, есть определенные... Но у нас нет в нашей стране альтернативы этому реагенту. Это самый дешевый, самый доступный реагент, который может применяться для подсыпки тротуаров и улиц. Многие говорят про скандинавские страны, где используется гранитная крошка. Я тоже общался с дорожниками. Они говорят, что мы тоже можем использовать гранитную крошку, но это цена вопроса. У нас в Солигорске производится большое количество побочного продукта галита, который используется в дальнейшем для подсыпки улиц. То, что касается крошки, это по себестоимости гораздо дороже.
Есть еще один момент. Даже те страны, которые применяют, существует проблема того, что они забивают ливнестоки. Это мешает весной особенно тому, чтобы вода уходила туда, куда она должна уходить.
Читайте также:
Будут ли паводки весной 2026-го? Ответили в Белгидромете
«Мы полумеры не используем!» Белорусские спасатели готовы к последствиям паводков
Замминистра ЖКХ: 90% протяженности уличной дорожной сети населенных пунктов очищено и освобождено от снега