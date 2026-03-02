Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Амурских тигров» в МХЛ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали победу в матче регулярного чемпионата МХЛ. Наши парни в Хабаровске встречались с местной командой «Амурские Тигры», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период остался за хозяевами льда, они открыли счет на 12-й минуте. Однако такое положение дел не устроило подопечных Евгения Летова, и после перерыва все изменилось. На экваторе второго отрезка Илья Лахнов восстановил паритет, а довольно скоро Олег Хомченко вывел белорусский клуб вперед.

Заключительная треть также прошла под контролем «шинников». Дубль оформил Илья Сансевич, еще один точный бросок нанес Егор Карабань. Как итог уверенные 5:1 в пользу бобруйчан, которые прервали мини-серию из двух поражений. В текущем розыгрыше юные «динамовцы» представляют «золотой» дивизион Западной конференции.

Евгений Летов, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Сразу вкатились, вошли в игру. Первый период проспали. Соперник имел хорошие возможности для реализации. Ну а второй и третий отрезки уже забрали контроль шайбы. По движению чуть-чуть добавили на полшага, чтобы быстрее стали. И за счет этого забрали контроль и саму игру.

Следующий поединок «бобры» проведут в предстоящую среду во Владивостоке против «Тайфуна», а завершат выездное турне 6 марта в Южно-Сахалинске.