Полное погружение в профессию – как будет проходить обучение в колледже МВД?

В системе МВД важное кадровое обновление. Впервые открыт набор в колледж Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое учреждение среднего специального образования создано на базе действующего Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Здесь будущие правоохранители будут не только учиться, но и проходить практику, проживая на территории комплекса. По итогам обучения выпускники получат квалификацию юриста и специальное звание лейтенанта милиции.

Когда задействован буквально каждый квадратный метр. Территория нового колледжа МВД – более 70 гектаров, по сути, это настоящий полигон возможностей с уникальной материально-технической базой. Здесь теория сразу же подкрепляется практикой.

Полное погружение в профессию. Созданы десятки локаций для отработки нештатных ситуаций. От оживленного «перекрестка», где жест регулировщика должен быть выверен до автоматизма, до учебной площадки «Досмотр».

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:

Этот автодром используется круглогодично. Зимой позволяет понять сотруднику, как в экстремальных дорожных условиях машина себя чувствует, как ведет, как уйти от заноса, какие действия нужно, например, для того, чтобы избежать заноса. Летом – это тоже повышение навыков вождения транспортным средством.

Уже в сентябре колледж Министерства внутренних дел примет первых курсантов. Это около сотни ребят. Они будут учиться по специальности «Правовое обеспечение общественной безопасности». Займет это год и 10 месяцев. По итогу получат квалификацию юриста и звание лейтенанта милиции. Для выпускников кадетских училищ и военно-патриотических классов предусмотрены льготы при поступлении.