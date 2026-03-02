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Полное погружение в профессию – как будет проходить обучение в колледже МВД?

02 марта 2026 18:36
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В системе МВД важное кадровое обновление. Впервые открыт набор в колледж Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое учреждение среднего специального образования создано на базе действующего Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Здесь будущие правоохранители будут не только учиться, но и проходить практику, проживая на территории комплекса. По итогам обучения выпускники получат квалификацию юриста и специальное звание лейтенанта милиции.

Как будет выстроен образовательный процесс и кто сможет стать курсантом – репортаж Эллы Маркевич.

Полное погружение в профессию – как будет проходить обучение в колледже МВД?-2

Когда задействован буквально каждый квадратный метр. Территория нового колледжа МВД – более 70 гектаров, по сути, это настоящий полигон возможностей с уникальной материально-технической базой. Здесь теория сразу же подкрепляется практикой.

Полное погружение в профессию – как будет проходить обучение в колледже МВД?-4

Полное погружение в профессию. Созданы десятки локаций для отработки нештатных ситуаций. От оживленного «перекрестка», где жест регулировщика должен быть выверен до автоматизма, до учебной площадки «Досмотр».

Полное погружение в профессию – как будет проходить обучение в колледже МВД?-6

Уважаемые граждане, на данное мероприятие запрещается пронос – любое оружие, боеприпасы, их имитаторы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Убедительная просьба заранее подготовиться к досмотровым мероприятиям.

В распоряжении будущих курсантов мощная спортивная база: тренажерный зал, современный интерактивный тир, классическое стрельбище. А большой автодром позволяет смоделировать любые дорожные ситуации.

Полное погружение в профессию – как будет проходить обучение в колледже МВД?-8

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:
Этот автодром используется круглогодично. Зимой позволяет понять сотруднику, как в экстремальных дорожных условиях машина себя чувствует, как ведет, как уйти от заноса, какие действия нужно, например, для того, чтобы избежать заноса. Летом это тоже повышение навыков вождения транспортным средством.

Уже в сентябре колледж Министерства внутренних дел примет первых курсантов. Это около сотни ребят. Они будут учиться по специальности «Правовое обеспечение общественной безопасности». Займет это год и 10 месяцев. По итогу получат квалификацию юриста и звание лейтенанта милиции. Для выпускников кадетских училищ и военно-патриотических классов предусмотрены льготы при поступлении. 

Полное погружение в профессию – как будет проходить обучение в колледже МВД?-10

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси: 
Все, кто пройдет обучение в колледже, спокойно могут поступать в Академию и, доучившись следующие три года, получить образование. Подробности.

Далее смотрите в видео.

# Образование в Беларуси # Милиция Беларуси # Дмитрий Корзюк

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