Полное погружение в профессию – как будет проходить обучение в колледже МВД?
В системе МВД важное кадровое обновление. Впервые открыт набор в колледж Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое учреждение среднего специального образования создано на базе действующего Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Здесь будущие правоохранители будут не только учиться, но и проходить практику, проживая на территории комплекса. По итогам обучения выпускники получат квалификацию юриста и специальное звание лейтенанта милиции.
Как будет выстроен образовательный процесс и кто сможет стать курсантом – репортаж Эллы Маркевич.
Когда задействован буквально каждый квадратный метр. Территория нового колледжа МВД – более 70 гектаров, по сути, это настоящий полигон возможностей с уникальной материально-технической базой. Здесь теория сразу же подкрепляется практикой.
Полное погружение в профессию. Созданы десятки локаций для отработки нештатных ситуаций. От оживленного «перекрестка», где жест регулировщика должен быть выверен до автоматизма, до учебной площадки «Досмотр».
Уважаемые граждане, на данное мероприятие запрещается пронос – любое оружие, боеприпасы, их имитаторы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Убедительная просьба заранее подготовиться к досмотровым мероприятиям.
В распоряжении будущих курсантов мощная спортивная база: тренажерный зал, современный интерактивный тир, классическое стрельбище. А большой автодром позволяет смоделировать любые дорожные ситуации.
Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:
Этот автодром используется круглогодично. Зимой позволяет понять сотруднику, как в экстремальных дорожных условиях машина себя чувствует, как ведет, как уйти от заноса, какие действия нужно, например, для того, чтобы избежать заноса. Летом – это тоже повышение навыков вождения транспортным средством.
Уже в сентябре колледж Министерства внутренних дел примет первых курсантов. Это около сотни ребят. Они будут учиться по специальности «Правовое обеспечение общественной безопасности». Займет это год и 10 месяцев. По итогу получат квалификацию юриста и звание лейтенанта милиции. Для выпускников кадетских училищ и военно-патриотических классов предусмотрены льготы при поступлении.
Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Все, кто пройдет обучение в колледже, спокойно могут поступать в Академию и, доучившись следующие три года, получить образование. Подробности.
Далее смотрите в видео.